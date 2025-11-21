El diluvio en Bogotá afectó al Bucaramanga, de Leonel Álvarez; ¿peligra el partido con Tolima?

Este sábado se tiene programada la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga II del fútbol colombiano y en la previa, el Atlético Bucaramanga emitió un comunicado por un incoveniente que se presentó en el desplazamiento rumbo a Ibagué, donde se enfrentará con Deportes Tolima, en el estadio Murillo Toro.

Cabe destacar que el cuadro bumangués inició el cuadrangular con una victoria por 1-0 frente a Independiente Santa Fe, en el estadio Américo Montanini; esto, con un futbolista menos, pues le expulsaron finalizando la primera mitad.

De esta manera, los dirigidos por Leonel Álvarez suman tres unidades, igual que los de Lucas González; sin embargo, el liderazgo de la zona la tiene Tolima debido al punto invisible.

📄𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐎𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: Retraso en el vuelo hacia Ibagué. pic.twitter.com/zg48hG77nF — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) November 21, 2025

Acá la nota oficial del Bucaramanga:

El Club Atlético Bucaramanga informa a su afición, a los medios de comunicación y al público en general que, por causas de fuerza mayor, nuestra delegación se encuentra en el Aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá, sin haber podido avanzar hacia la ciudad de Ibagué para cumplir con nuestra planificación previa al compromiso correspondiente a la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales ante el Deportes Tolima, programado para el día de mañana.

La aerolínea ha informado que la nueva programación de vuelo sería para mañana en horas de la mañana. Esta situación, completamente ajena al club, impide cumplir con la normativa que establece que los equipos deben estar en la sede del partido con al menos 24 horas de antelación, condición indispensable para la adecuada preparación y el normal desarrollo de la competencia.

Nos encontramos a la espera de que la Dimayor, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga, brinde una solución oportuna en pro de la equidad deportiva, la igualdad de condiciones de competencia y el respeto por el reglamento, garantizando así un escenario justo para ambas instituciones.

El club está realizando todas las gestiones necesarias para dar una pronta solución a esta situación y minimizar el impacto deportivo y logístico que representa.

Agradecemos la comprensión de nuestra hinchada y de los medios de comunicación.

Estaremos informando cualquier novedad.