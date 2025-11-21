Síguenos en:
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / El diluvio en Bogotá afectó al Bucaramanga, de Leonel Álvarez; ¿peligra el partido con Tolima?

El diluvio en Bogotá afectó al Bucaramanga, de Leonel Álvarez; ¿peligra el partido con Tolima?

Este viernes fue noticia el torrencial aguacero en la capital de Colombia y en las redes del Bucaramanga se levantó una alerta.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de nov, 2025
Balón del fútbol colombiano.
Balón del fútbol colombiano.
COLPRENSA.

