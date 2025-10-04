Luis Díaz tiene a todo el Bayern Múnich a sus pies; entrenador no 'cabe de la dicha'

Luis Díaz es el hombre sensación en el Bayern Múnich y mucho más después de la actuación de este sábado, en la que anotó, asistió y se llevó todos los reflectores en el fútbol alemán con un partido en el que rozó la perfección.

Y es que, tan solo quince segundos de iniciado el compromiso, el guajiro ya había anotado el primer tanto del compromiso, con el que puso arriba a los ‘bávaros’ frente a Eintracht Frankfurt.

Pero eso no es todo, pues el colombiano también asistió a Harry Kane a los 27 minutos de partido para decretar el 0-2, que al final fue 0-3 para los de Vincent Kompany, gracias al doblete de ‘Luchito’.

Evidentemente, la actuación del ‘cafetero’ fue tema noticioso en la rueda de prensa, en la que el estratega habló maravillas de Luis Díaz, destacándolo por su buen nivel con los colores del conjunto alemán en la presente temporada.



Kompany on Luis Díaz: "Considering that this is his first season and his first steps in Germany, he's been impressive. His activity and energy fit very well into the team. He's always involved, always there. He works very hard for the team. There's no pressure from me on Luis… pic.twitter.com/kcP0TtxRtN — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 4, 2025

Publicidad

"Teniendo en cuenta que esta es su primera temporada y sus primeros pasos en Alemania, ha estado impresionante. Su actividad y energía encajan a la perfección con el equipo. Siempre está involucrado, siempre ahí”, indicó de entrada Kompany, dejando claro que la disposición del colombiano ha sido muy buena desde el día uno, acoplándose a los trabajos y funciones que le piden.

Además, el estratega belga, también dejó claro que la energía de ‘Luchito’ ha siso demasiado positivo e influyente en el equipo; los resultados son reflejo de eso: “Él trabaja muy duro para el equipo. No tengo presión sobre Luis Díaz; no le pido que haga cosas que los demás no hacen. Pero, como dije, su energía encaja muy bien con este equipo".

Publicidad

Es evidente que el guajiro se ha ido ganando el cariño y respaldo de todos en el Bayern Múnich, especialmente el de su entrenador Kompany, quien le ha dado toda la confianza desde el primer día de su llegada a territorio alemán.

Pero los elogios no solo fueron por parte del entrenador, sino que también de la hinchada que en redes le ha demostrado todo el cariño al colombiano.

“Bien merecido Luis Díaz”, “lo siento, Luis Díaz, no estaba familiarizado con tu juego, gracias por la sensata actualización”, “te quiero mucho ‘Luchito’”, “te extrañamos ‘Lucho’”, “el mejor jugador del partido es Luis Díaz” y “el mejor”, fueron algunos comentarios que le dedicaron al colombiano en X.

Luis Díaz celebrando su segundo gol frente al Eintracht Frankfurt AFP

Cabe destacar que el próximo encuentro del Bayern Múnich será frente al Borussia Dortmund, en el clásico de la Bundesliga. Se espera que ‘Lucho’ sea protagonista y siga dando de qué hablar en Alemania.