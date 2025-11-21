Síguenos en:
Colombianos en el exterior  / "A Jhon Durán hay que meterle dos trancazos y ya; élse cree el mejor del mundo "

"A Jhon Durán hay que meterle dos trancazos y ya; élse cree el mejor del mundo "

Un exjugador de la Selección Colombia se refirió al delantero antioqueño, sobre sus actitudes, dejando claro que el joven atacante paisa "sabe que no puede dar más papaya".

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 21 de nov, 2025
Jhon Durán en duelo con la Selección Colombia.
Foto: AFP.

