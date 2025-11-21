"A Jhon Durán hay que meterle dos trancazos y ya; élse cree el mejor del mundo "

Jhon Jáder Durán nuevamente es tema de conversación, tras polémicas declaraciones de un exjugador de Selección Colombia, quien dejó cómica declaración, en la que resaltaba “pegarle dos troncazos y ya”.

Se trata de Teófilo Gutiérrez, otro futbolista con destacada carrera y pasado en el combinado ‘tricolor’, donde marcó hasta en una Copa del Mundo, por duelo oficial.

No obstante, cuando le preguntaron por la nueva joya de nuestro país, entre risas lo elogió, pero también hizo como un llamado a corregirlo de cara a futuro, sabiendo que justamente Durán sabe que no puede “volver a dar papaya”.

En charla con el medio barranquillero ‘Toque Sport’, el futbolista de La Chinita se refirió a la actualidad del atacante paisa, quien lleva varios partidos sin ser convocado a la Selección Colombia, debido a unos problemas físicos y la falta de minutos que ha tenido, tanto en Al Nassr como en el Fenerbahce de Turquía.



“Para mí, es uno de los mejores nueve que tiene Colombia. Yo en los clubes que estaba me peleaba y demás pero era el primero en la convocatoria, a mí me llamaba el técnico y me decía, tranquilo que vas a venir. Eso me daba tranquilidad y cuando yo me ponía la amarilla me daba tranquilidad y yo en la Selección Colombia cuando me ponía la amarilla me transformaba”, indicó de entrada ‘Teo’, dejando claro que, pese a su carácter, siempre estuvo en el radar de la ‘tricolor’.

Publicidad

Además de eso, Teófilo destacó el paso de Jhon Jáder Durán por Europa, advirtiéndolo de que no puede cometer más errores en el combinado nacional: “Ese pelado ya sabe que no puede dar más papaya, pero es un gran jugador; es un gran potencial, ósea, jugó en Europa. Hay que meterle dos trancazos y ya”.

“Él (Durán) no es que sea así, esa es su personalidad. Él lo dije, me creo el mejor del mundo y quién le va a decir que no y de eso se trata. ¿Luis Díaz no se cree el mejor del mundo?, hay algunos jugadores que ya identificas en el camerino, quién lo demuestra jugando que es tranquilo”, concluyó el goleador de Junior, dejando clara su opinión referente al futbolista antioqueño.