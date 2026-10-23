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Gol Caracol  / Polémico mural de Yamal y Mbappé antes de El Clásico hace recordar a uno de Messi y Cristiano

Polémico mural de Yamal y Mbappé antes de El Clásico hace recordar a uno de Messi y Cristiano

Este domingo 25 de octubre, por la fecha 10 de La Liga, se juega una nueva edición de El Clásico, entre Barcelona y Real Madrid, y, en la previa, surgió una polémica.

Por: EFE
Actualizado: 23 de oct, 2026
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Lamine Yamal y Kylian Mbappé, en El Clasico, entre Barcelona y Real Madrid
Lamine Yamal y Kylian Mbappé, en El Clasico, entre Barcelona y Real Madrid
AFP

El futbolista del Barcelona, Lamine Yamal, y el del Real Madrid, Kylian Mbappé, aparecen besándose en el mural que el artista urbano TvBoy ha pintado en la calle d'En Cortines de Barcelona dos días antes del clásico que se jugará el domingo en el Camp Nou.

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En la obra se puede ver a los dos futbolistas con sus respectivas camisetas dándose un apasionado beso y con un balón dorado a sus pies, en alusión al Balón de Oro 2026, galardón que se otorgará en Londres el próximo lunes, 26 de octubre, y al que ambos jugadores están nominados.

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La pintura, que acumula miles de 'me gusta' en las redes sociales, evoca la que el propio TvBoy pintó en 2017, en ese caso con Leo Messi y Cristiano Ronaldo como protagonistas.

Barcelona vs Real Madrid
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