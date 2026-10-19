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Gol Caracol  / Vitinha no le teme a Lamine Yamal: "Jugador excepcional, pero reducir el Barca a él no sería justo"

Vitinha no le teme a Lamine Yamal: "Jugador excepcional, pero reducir el Barca a él no sería justo"

El jugador luso elogia a Lamine Yamal de cara al duelo de Champions League de este martes en la Champions League, en el Parque de Los Príncipes.

Por: EFE
Actualizado: 19 de oct, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Vitinha; jugador del PSG
Vitinha; jugador del PSG
AFP

El centrocampista portugués del París Saint-Germain, Vitinha alabó al español Lamine Yamal, de Barcelona, su rival este martes en la fase liga de la Liga de Campeones, pero aseguró que no le tienen miedo.

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"¿Miedo? No, afrontamos a los mejores del mundo. Lo que hace en estos momentos es increíble, es un jugador excepcional, sé que es muy especial. Pero si reduces el Barça a Lamine no sería justo. Vamos a medirnos a un gran equipo, no solo a Lamine", comentó.

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"Me encanta la forma en la que juega. Veremos cómo hacer para presionar, contra el City nos fue bien. Será interesante ver quién domina el centro del campo. Los dos equipos van a querer el balón", indicó.

El luso reconoció que el partido será muy importante, pero dijo que es "demasiado pronto" para considerarlo una final. "Estamos en octubre, no sabemos cómo las cosas van a cambiar durante la temporada. La verdad de octubre no es la de marzo. Pero es uno de los partidos que estás deseando jugar", comentó.

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El portugués consideró que Dembélé se ha convertido en el líder de su equipo desde hace tiempo y aseguró que el Balón de Oro debería recaer en un jugador de su equipo: "Lo más justo sería que fuera al PSG, que ganó la Liga de Campeones. Pero hay muchos candidatos, Lamine Yamal, Olise, Kylian (Mbappé). Es difícil saber quién lo va a ganar".

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