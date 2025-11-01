Por manejar como loco, a jugador del Chelsea le quitaron licencia y tendrá multa; hay video

Wesley Fofana, del Chelsea, ha sido sancionado con una prohibición de conducir de 18 meses y 300 horas de trabajo social tras declararse culpable de conducción temeraria, después de ser grabado conduciendo su Lamborghini Urus adelantando por el arcén de una carretera principal en Hampshire.

El jugador francés, de 24 años, compareció ante el tribunal de magistrados del noreste de Surrey, donde admitió un cargo de conducción peligrosa cometido el pasado 20 de abril en la A3 Esher Bypass, en Hook y el incidente salió a la luz cuando otro conductor captó las imágenes con una cámara instalada en su vehículo y las entregó a la policía.

Chelsea's Wesley Fofana, who is already serving two-year ban for eight previous speeding offences, must now complete 300 hours of community service



Read the full story ⬇️https://t.co/EuJCURC3N6 pic.twitter.com/tR0TPNT3c1 — Telegraph Football (@TeleFootball) November 1, 2025

"Hay muchos jóvenes que lo admiran y quieren ser como usted. Sin embargo, ellos no podrán permitirse estos coches caros, con todos sus sistemas de seguridad, y podrían intentar imitarlo. Tiene que ser más responsable con su comportamiento", expresó la jueza Julie Cooper, que le sancionó a pagar una indemnización de 250 euros.

"Si conduces estando sancionado, casi con total seguridad serás enviado a prisión, y eso supondría el fin de tu carrera", le advirtió.

Publicidad

La jueza de distrito Julie Cooper le impuso además una orden comunitaria de 18 meses que incluye 300 horas de trabajo social, el pago de 85 libras en costas y una tasa de indemnización a la víctima de 114 libras.

Fofana ya había sido sancionado en mayo por otros ocho delitos de exceso de velocidad cometidos al volante de varios vehículos de lujo, incluidos un Rolls-Royce Cullinan, un Audi azul y el mismo Lamborghini Urus.

Publicidad

El fiscal Rabbi Khan explicó que el vídeo mostraba al futbolista "circulando por el arcén a gran velocidad en una zona limitada a 50 millas por hora" y que "se negó a respetar las normas de tráfico mientras hacía maniobras sin señalizar".

Por su parte, su abogada, Imogen Cox, reconoció ante el tribunal que "el vídeo habla por sí solo" y que "no hay explicación ni excusa para su conducción aquel día" y añadió que el jugador "acudió voluntariamente a declarar, pidió disculpas y aseguró haber aprendido una valiosa lección".