Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Por manejar como loco, a jugador del Chelsea le quitaron licencia y tendrá multa; hay video

Por manejar como loco, a jugador del Chelsea le quitaron licencia y tendrá multa; hay video

En las últimas horas se viralizó un video de Wesley Fofana, del Chelsea, quien no podrá conducir en año y medio, deberá pagar un dinero y de paso hacer trabajo social.

Por: EFE
Actualizado: 1 de nov, 2025
Comparta en:
Chelsea
Jugador de Chelsea captado manejando de manera irresponsable - Fotos:
AFP y The Telegraph

Publicidad

Publicidad

Publicidad