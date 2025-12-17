Exjugador de Millonarios celebró como DT un título en fútbol de Estados Unidos; "algo grande"

Osman 'el Fosforito' López dejó una grata imagen en el balompié profesional de nuestro país, en donde jugó en clubes como Millonarios, Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo, entre otros, y también por haber pasado por la Selección Colombia. Después de terminar su carrera deportiva, el nacido en Buenaventura estuvo preparándose acá y posteriormente viajó a Estados Unidos, donde se encuentra residenciado desde hace cerca de ocho años.

Y su camino, no se ha separado del balón y así ha hecho un proceso trabajando en fútbol estudiantil, en ramas masculina y femenina, y a la par en divisiones juveniles y de ascenso. Así, en el cierre de este 2025, 'Fosforito' López logró un objetivo como técnico y lo contó en una charla con Gol Caracol.

"Mi club se llama TAG y nos dieron la responsabilidad de tomar las categorías de 2009 hasta 2007. Junto a esto, también está el equipo semiprofesional, con el que participamos en la UPCL, United Premier Soccer League. Nosotros participamos en el sector de North Texas, en la cual salimos campeones, ganando nueve partidos y perdiendo uno. Luego, nos tocó enfrentar en la final, para poder ascender, al campeón de la conferencia de North Texas Blue y ganamos 3-2. Eso nos dio la posibilidad de ir a jugar ya a la Premier de la UPCL. El campeón de la serie tiene el premio que va a disputar la USA Cup, como la Copa Colombia en el país", explicó López inicialmente.

El vallecaucano destacó que en la USA Cup van a tener la posibilidad de enfrentar a equipos de la MLS, la división máxima del balompié estadounidense, en un nuevo reto que lo motiva.



"Vamos en ascenso. Ya llevo dos años o tres años con mi licencia pro en Colombia. Terminé mi maestría en entrenamiento deportivo y cuento con la licencia de aquí en Estados Unidos. Estamos en un curso extraordinario, en la práctica. Esto se pudo gracias al trabajo de los jugadores de mi actual club y de asistentes como Jair Martínez y Memo Marín, quienes también son colombianos. Estamos haciendo patria, a través del fútbol. Indiscutiblemente, esto simplemente es el inicio de muchas cosas", finalizó 'Fosforito' López.

