Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Exjugador de Millonarios celebró como DT un título en fútbol de Estados Unidos; "algo grande"

Exjugador de Millonarios celebró como DT un título en fútbol de Estados Unidos; "algo grande"

"Llevo acá unos 8 años, aprendiendo, además de hacer historia en la UPCL, un torneo que en Colombia sería un intermedio entre la B profesional y la C", contó el hombre de paso por Selección Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de dic, 2025
Comparta en:
El exjugador de Millonarios, Osman López, edifica su carrera en el fútbol de Estados Unidos. Ganó título con TAG y ascendió a la Premier UPLS.
El exjugador de Millonarios, Osman López, edifica su carrera en el fútbol de Estados Unidos. Ganó título con TAG y ascendió a la Premier UPLS.
Archivo particular

Publicidad

Publicidad

Publicidad