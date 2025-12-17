Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / PSG, campeón de la Copa Intercontinental; venció 2-1 a Flamengo, en penaltis

PSG, campeón de la Copa Intercontinental; venció 2-1 a Flamengo, en penaltis

Con Jorge Carrascal en cancha, el cuadro 'mengao' igualó 1-1 en los 120 minutos frente a PSG. No obstante, en la tanda de penaltis los franceses ganaron 2-1 el título.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de dic, 2025
Comparta en:
Jorge Carrascal en duelo entre Flamengo vs. PSG, por la final de la Copa Intercontinental.
Jorge Carrascal en duelo entre Flamengo vs. PSG, por la final de la Copa Intercontinental.
Foto: Getty Images.

