José Enamorado y la Selección Colombia; "cuestión de tiempos y de jugadores que están encima de él"

José Enamorado fue uno de los artífices del título de la Liga BetPlay II-2025 para el Junior de Barranquilla, marcando tres goles en la definición frente al Deportes Tolima. Sus cualidades en el campo de juego, sumado a su olfato goleador en la etapa definitiva con el 'tiburón', lo ha puesto en tema de debate sobre si se merece una oportunidad en la Selección Colombia pensando en los próximos compromisos de preparación de cara al Mundial 2026.

Por ello, este viernes en el programa 'Jugada Maestra' de la plataforma Ditu, los panelistas, liderados por Javier Hernández Bonnet, expresaron sus sensaciones acerca del extremo soledeño.

En primera instancia, Hernández Bonnet opinió que "siempre lo he sostenido, Enamorado no le envidia en técnica, en viveza, en tantas cosas a cualquier jugador en cualquier parte del mundo, pero he sostenido que la desventaja que tiene Enamorado es su talla, lo liviano que es: su físico, pero eso no quiere decir... que hay jugadores que se meten al gimnasio para ser más fuertes, pero pierden la habilidad o la conservan... Yo veo que tiene una desventaja para un torneo que se juega distinto como es el Mundial donde la talla y el físico prevalece por encima de la habilidad. En contra de Enamorado es que la Selección se encuentra en etapa final".

José Enamorado, figura de Junior de Barranquilla, celebra un gol en la final de la Liga BetPlay II-2025 Twitter de Junior de Barranquilla

Por su parte, Javier Castell preció que "el impacto mayor de Enamorado es porque convirtió tres goles en las finales", pero el tema de ser convocado a la Selección Colombia va más allá de tener unos partidos buenos; lo principal será la constancia.



"Es impresionante lo que ha mostrado Enamorado en estos días, en especial en la final, y además nos regodeamos en esa clase de arte de jugadores como él, pero tenemos que tener mesura. Si el partido de Colombia fuera en ocho días, yo dijera convoquen a Enamorado para verlo en la Selección, pero como los partidos de Colombia son en marzo, habrá que ver si en entre enero y febrero, los partidos que juegue Junior, es capaz de mantener lo que acaba de hacer ahora. A la Selección Colombia no se llega por los cinco o seis partidos inspirados que tuvo Enamorado, se llega además de eso con una constancia", sostuvo.

Mientras que Sebastián Botero complementó que todo dependerá de la decisión de Néstor Lorenzo, pero que habría que suprimir del listado a uno de los que han estado en el proceso.

"Merece una oportunidad de ir por el momento de hoy, sí, pero es una cuestión muy del entrenador. Hay jugadores en este momento por encima de él y no le va alcanzar el tiempo", expresó Botero.

Además, Norberto Peluffo dijo que "la gente lo está pidiendo (Selección Colombia) es ahora. Lo que pasa es que él no es goleador, es un extremo que hace goles".

Por último, Nelson Gallego agregó que "dependerá de él, convierte goles y eso los que nos ha hecho dudar a todos. Es un jugador muy inteligente".