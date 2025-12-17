Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / José Enamorado y la Selección Colombia; "cuestión de tiempos y de jugadores que están encima de él"

José Enamorado y la Selección Colombia; "cuestión de tiempos y de jugadores que están encima de él"

En 'Jugada Maestra' de Ditu analizaron a José Enamorado, figura y campeón con Junior, y quien desde distintos sectores piden una oportunidad para la Selección Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de dic, 2025
Comparta en:
José Enamorado, campeón con Junior de Barranquilla de la Liga BetPlay II-2025.
José Enamorado, campeón con Junior de Barranquilla de la Liga BetPlay II-2025.
X de @JuniorClubSA

Publicidad

Publicidad

Publicidad