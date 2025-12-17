Jugador de la Selección Colombia se confesó y miró de reojo el fútbol europeo; "entendí mi lugar"

Tras una compleja temporada en River Plate, donde, hasta incluso, estuvo en duda la continuidad de Marcelo Gallardo por los malos resultados; ahora Juan Fernando Quintero deja un lado las críticas y nuevamente es centro de atención en todo el entorno ‘millonario’.

¿Por qué? Pues, en una reciente entrevista con Maluma, el jugador antioqueño se refirió a su pasado y presente con la ‘banda cruzada'; equipo, al que puso casi que al mismo nivel de Barcelona y Real Madrid, trayéndolo al contexto de Sudamérica.

Esto, luego de que el artista colombiano le preguntará a ‘Juanfer’ por su paso en Europa, enfatizando en las críticas y comentarios de la gente, que muchas veces ha afirmado que le "ha quedado grande" brillar en el ‘viejo continente'.

“¿Si soñaba con grandes equipos de Europa? Yo entendí que mi lugar era Sudamérica. Una cosa es la percepción de la gente, que dice que nunca me dio para Barcelona o Real Madrid, parce, pero es que lo que es River, y en serio, vamos a hablarlo”, indicó de entrada Juan Fernando Quintero, dejando claro que en nuestro continente encontró su lugar en el mundo.



Y para darle trascendencia a lo que es jugar en el cuadro ‘millonario’, el paisa hizo una curiosa analogía, en la que también involucró al ‘xeneize’: "River y Boca es como el Real Madrid y Barcelona en Europa. O el equipo que le quieras colocar, Manchester o lo que quieras”.

“Y ponle, que yo juego una final de River contra Boca, en el Santiago Bernabéu, y me toca hacer un gol que es la bendición más grande, y lo voy a decir como se lo dije a mi familia, ahí yo supe que ya había hecho algo en el fútbol, ya puse algo, ya siempre se va a hablar de Juan Fernando Quintero”, sentenció de manera contundente el colombiano, dejando claro que marcó, no solo la historia de River, sino que también la del fútbol sudamericano.

Además, para ‘Juanfer’ no es tan fácil triunfar en esta parte del mundo, pues, así como él mismo lo afirmó, han existido varios que brillan en el ‘viejo continente', pero no pueden ganar en Sudamérica.

"No soy yo, es Dios que quería que pasara todo eso. Yo he ganado todo en Sudamérica, y sí, de pronto allá no era mi lugar, otros ganan en Europa y no ganan acá. La mentalidad que tengo hoy para lograr cosas en mi trabajo, tengo un hambre terrible”, concluyó Juan Fernando Quintero, recordando lo que fue aquel título con River en 2018, por la Copa Libertadores.