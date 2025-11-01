El 'Dibu’ Martínez y un error infantil en Aston Villa vs Liverpool; regaló gol a Mohamed Salah

Publicidad
El Aston Villa se fue perdiendo 1-0 al descanso del partido contra Liverpool luego de un imperdonable error del arquero argentino Emiliano 'Dibu’ Martínez, quien le regaló el gol a Mohamed Salah.
Al minuto 45+1 el guardameta recibió la pelota y quiso dársela a un compañero dentro del área, pero midió mal su pase y se la dejó servida al atacante egipcio, quien frente al arco no perdonó para el 1-0 de los reds.
Hubo reclamos y caras largas de los jugadores del Aston Villa y mucho lamento por parte del arquero argentino Emiliano 'Dibu' Martínez, quien fue tendencia por este insólito error que afectó a su equipo en Inglaterra.
¡NO, DIBU! Increíble error del arquero argentino y GOL de Mo Salah para el 1-0 de Liverpool vs. Aston Villa.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2025
