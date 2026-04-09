Preocupación en América por una de sus figuras; “a todos nos asustó, esperamos no sea grave”

América de Cali empató 1-1 en su visita al Macará, de Ecuador, por la fecha 1 de la Copa Sudamericana 2026, pero más allá del resultado tras el partido hubo preocupación por uno de sus jóvenes que ya es figura del equipo titular, Mateo Castillo, quien salió lesionado y con claras señas de dolor que prendieron las alarmas en el cuerpo técnico de David González.

De esa manera, al técnico de los 'escarlatas' le consultaron sobre el estado de salud del lateral del cuadro vallecaucano, y aunque no tuvo una respuesta concreta, a falta de exámenes médicos, no dudó en expresar su preocupación.

El DT del América de Cali respondió que "a todos nos asustó mucho lo de Mateo Castillo, pareció que era algo grave. No podemos decir nada hasta no tener imágenes, esperamos que no sea nada grave", dejando a la expectativa la gravedad de la lesión.

Lo cierto es que al minuto 70 el joven futbolista tuvo que ser retirado en camilla y con mucho dolor, al parecer por una molestia en una de sus rodillas. De hecho, en redes sociales se conocieron videos del habilidoso futbolista retirándose cojeando y con ayuda de un miembro del cuerpo técnico. Se espera un reporte médico en las próximas horas cuando regresen a Colombia.



🏥 ¡COJEANDO! 🚨🦵



Así salió Mateo Castillo del estadio tras la lesión frente a @Macara_Oficial 🇪🇨 pic.twitter.com/GbDZX5j7LN — América En La Red (@Americaenlared) April 10, 2026

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Ya en otros temas, David González se refirió al empate conseguido de visitantes en Ecuador, mencionando que "vamos a tener una semana para trabajar los errores que tuvimos. Tenemos que hacernos fuertes en los balones parados", y de paso rescató la labor de sus dirigidos en un encuentro que no era sencillo, señalando que "más allá de la altura, la cancha es difícil y pesada. Macará aprovechó eso. El punto nos pone en carrera y me dejó buenas sensaciones Ángel y Valencia, los seguiremos utilizando".

Ahora, América de Cali se alistará para el partido de la fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026 frente a Alianza Atlético, en el estadio Pascual Guerrero, programado para el próximo miércoles 15 de abril, a las 9:00 p.m. (hora colombiana).