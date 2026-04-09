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Gol Caracol  / Preocupación en América por una de sus figuras; “a todos nos asustó, esperamos no sea grave”

Preocupación en América por una de sus figuras; “a todos nos asustó, esperamos no sea grave”

El técnico David González habló en rueda de prensa sobre el joven talentoso Mateo Castillo, quien salió lesionado y en camilla en el partido de este jueves por Copa Sudamericana, contra Macará.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Mateo Castillo América de Cali
Mateo Castillo, primero de izquierda a derecha en foto de América de Cali - Foto:
América de Cali

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