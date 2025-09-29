Síguenos en::
Primera goleada en Mundial Sub-20 2025: Estados Unidos le pasó por encima 9-1 a Nueva Caledonia

Primera goleada en Mundial Sub-20 2025: Estados Unidos le pasó por encima 9-1 a Nueva Caledonia

En la fecha 1 del Mundial Sub-20 de Chile 2025 se dio una victoria contundente por parte del combinado norteamericano sobre el cuadro de Oceanía, que sorprendió a muchos.

Por: EFE
Actualizado: 29 de sept, 2025
Estados Unidos vs Nueva Caledonia
Estados Unidos vs Nueva Caledonia, en Mundial Sub-20
AFP

