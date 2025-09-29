Primera goleada en Mundial Sub-20 2025: Estados Unidos le pasó por encima 9-1 a Nueva Caledonia

Estados Unidos debutó este lunes en el Mundial sub-20 de Chile con una goleada por 9-1 en Rancagua sobre la debutante selección de Nueva Caledonia, y de paso se asomó al liderato del Grupo E en compañía de Francia, que horas antes sometió por 2-1 a Sudáfrica.

Fue la más abultada goleada infligida por el equipo de las Barras y las Estrellas en la historia de este torneo. Hasta entonces, la máxima demostración de poder había sido el 6-0 propinado a Nueva Zelanda en la edición del Mundial jugado en Corea del Sur en 2017.

Un triplete de Benja Cremaschi (ms.2, 4 y 37), un doblete de Nolan Norris (ms. 34 y 44) y sendos tantos de Niko Tsakiris (m.7), Frankie Westfield (m.28), Taha Habroune (m.68) y Cole Campbell (m.73), ratificaron el poder goleador del equipo estadounidense.

Tanto, que antes de los 10 minutos ya ganaban por 3-0 en el estadio El Teniente de Rancagua.

Wapae Antoine Simane anotó el único gol de la debutante selección de Oceanía en el minuto 70, y al descanso los oceánicos se fueron con una desventaja de 7-0.

Cremaschi rompió el equilibrio en el minuto 2 y amplió en el 4.

Fue suya la asistencia para el tercero, que marcó Tsakiris en el minuto 7.

A partir de ahí, el partido se calmó, Estados Unidos bajó el ritmo. Nueva Caledonia tuvo una buena oportunidad en las botas de Damien Ujicas, el jugador que más lo intentó en ataque para la selección Canaca, aunque demasiado solo para crear peligro real.

Estados Unidos vs Nueva Caledonia - Foto: AFP

La mejor noticia para Nueva Caledonia fue la buena actuación del portero Noa Muller, que neutralizó cuatro ocasiones muy claras.

El encuentro parecía estancado hasta que en el minuto 28 Francis Westfield, del Philadelphia Union, batió a Muller con un cabezazo a la salida de un córner.

Estados Unidos se desató.

Un doblete de Nolan Norris en los minutos 35 y 44, y el tercero en la cuenta particular de Cremaschi, en el minuto 37, elevaron el 7-0 en el luminoso, resultado con el que el partido llegó al descanso.

En el minuto 68 amplió de cabeza Habroune a centro Francis Westfield.

Dos minutos después, tras una mala salida del guardameta Adam Beaudry, el delantero Simane marcó el único gol de Nueva Caledonia.

Pero en el minuto 73, con Nueva Caledonia venida arriba, Campbell puso la guinda al partido con un remate seco desde la esquina derecha del área de Nueva Caledonia.