Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos puso al Benfica como segundo equipo más buscado en en el 2025; registro revelador

Richard Ríos puso al Benfica como segundo equipo más buscado en en el 2025; registro revelador

El colombiano Richard Ríos, con su fichaje por el equipo portugués, sumado a su reconocimiento en redes sociales, es uno de los puntos clave para que las ‘águilas’ solo sean superadas por el PSG.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 30 de dic, 2025
Comparta en:
Richard Ríos Benfica
Richard Ríos Benfica - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad