Richard Ríos puso al Benfica como segundo equipo más buscado en en el 2025; registro revelador

Richard Ríos se demoró pero ha correspondido a la expectativa que se generó por él en el sonado fichaje por el Benfica, uno de los clubes con más nombre de Portugal y de Europa. Esta unión entre el jugador colombiano y el club luso no solo ha traído réditos deportivos, sino también con el impacto de ambos a nivel mundial, tal y como lo reseñan en las últimas horas en la prensa.

El equipo de las 'águilas' consiguió quedar como el segundo más buscado a nivel mundial, dejando ver que a pesar de no estar entre las 5 principales ligas del Viejo Continente, y no tener tantas estrellas, ha logrado posicionarse y llamar la atención de los hinchas del fútbol.



Richard Ríos y Benfica, de lo más buscado en Google en el año 2025 a nivel mundial

El diario 'A Bola' realizó una nota en la que informó que el equipo de las 'águilas' "fue el segundo equipo más buscado en Google a nivel mundial en 2025. Solo fueron superadas por el PSG, cuyo top 10 incluye tanto al Benfica, como al equipo francés, como representantes del fútbol".

Pero ahí es donde entra en juego el nombre del colombiano Richard Ríos, quien gracias a su fichaje y a su repercusión mediática ayudó para que los ojos del mundo se centraran en el cuadro portugués, que es su primera experiencia en Europa, luego de estar varios años en el Palmeiras, de Brasil.

Richard Ríos con el Benfica - Foto: Getty Images

"Este récord es sorprendente y a la vez notable, lo que significa que el Benfica alcanzó un reconocimiento internacional que superó con creces el volumen máximo de búsquedas durante 365 días", resaltaron de entrada, para luego dar los principales ítems por los que fueron tan buscados. "Fue un fenómeno constante, no meramente circunstancial, y se explica por dos factores: su participación en el Mundial de Clubes (el término más buscado en Portugal, incluso más que "blackout") y el fichaje de Richard Ríos, el futbolista más buscado del año, por delante de Gyokeres y Rodrigo Mora", explicaron sobre la relevancia del nacido en Vegachí, Antioquia.



Las estadísticas en Portugal también son favorables para el equipo del futbolista colombiano y que tiene a José Mourinho como su popular técnico, algo que también ha generado más aceptación. "Según Google Trends, se estima que en términos de volumen de tráfico digital en Portugal, el Benfica mantuvo una media de 4,5 veces más búsquedas que el Sporting y unas 3 veces más que el FC Porto a lo largo de 2025", finalizaron resaltando en la nota de 'A Bola'.