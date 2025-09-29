¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial Sub-20, por la fecha 2?

Estados Unidos destrozó a la debutante Nueva Caledonia por 9-1 en su estreno en el Mundial Sub-20, la quinta mayor goleada en la historia del torneo, mientras que la Selección Colombia le ganó a Arabia Saudita por la mínima diferencia (1-0).

La gente no se había terminado de sentar en el Estadio El Teniente, en Rancagua (a unos 100 km de Santiago), cuando la selección norteamericana empezó a demostrar la diferencia de poderes con Nueva Caledonia, por el Grupo E.

El mediocampista Benjamin Cremaschi anotó un triplete, con tantos en el 2', 4' y el 37'. Aportaron a la cuenta Nikolas Tsakiris en el 7', Frankie Westfield en el 28', y Nolan Norris con un doblete en el 35' y el 44'.

En el segundo tiempo, ampliaron la ventaja Taha Habroune en el 68' y Cole Campbell en el 74'.

Pese a la goleada, el arquero caledonio, Noa Muller, saltó por los aires una y otra vez para salvar a su país de los embistes estadounidenses.

En el minuto 70, el portero estadounidense erró groseramente al ceder la pelota a Wapae Simane, y le regaló el gol del honor a Nueva Caledonia, el primero de este país en una cita mundialista en cualquier categoría.

Por el Grupo F, en el estadio Fiscal de Talca, la Selección Colombia venció 1-0 Arabia Saudita. El tanto cafetero fue de Óscar Perea en el 64', que aprovechó la endeble defensa del conjunto asiática.

Ahora, los dirigidos por César Torres se preparan para lo que se avecina, que es el encuentro con Noruega, programado para el jueves 2 de octubre a las 3:00 p.m. (Hora de Colombia), por la fecha 2 del grupo F, en el estadio Fiscal de Talca.



¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial Sub-20?

Partido: Colombia vs. Noruega.

Día: jueves 2 de octubre.

Hora: 3:00 p.m. (Colombia) / 5:00 p.m. (Chile).

Estadio: Fiscal de Talca.

Jornada: fecha 2 del grupo F.

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión; portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos); DITU; YouTube de Gol Caracol (https://www.youtube.com/@golcaracol/videos).