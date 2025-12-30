Luis Javier Suárez se gana respeto de sus rivales, a punta de goles; “es un gran jugador”

Sporting Lisboa goleó 4-0 a Río Ave el pasado domingo con una actuación estelar del colombiano Luis Javier Suárez, quien se reportó con tres golazos para no solo liderar la victoria de su equipo, sino seguir aumentando su registro de anotaciones esta temporada, superando la expectativa que había por él luego de varios años de éxito en el balompié español.

Y de a poco el atacante samario se va ganando un nombre y el respeto de la prensa, los hinchas, y hasta los rivales, quienes ya tienen más precauciones y le dan créditos por su calidad y su habilidad de cara al arco, que lo tienen como el artillero del campeonato portugués y entre los mejores en Europa.



A Luis Javier Suárez le tienen respeto en Portugal

Por eso, tras el partido del domingo en el que anotó tres golazos en Sporting Lisboa, el defensor argentino Francisco Petrasso no dudó en reconocer que sufrió al tener que marcar durante los 90 minutos al atacante colombiano, pero también a un elenco que pelea por el título que es uno de los favoritos.

De entrada el zaguero del Río Ave afirmó de entrada que "fue un partido difícil contra un equipo que juega muy bien, pero creo que fue un resultado muy duro. Tenemos que levantar la cabeza y pensar en el próximo partido"; pero luego de forma corta pero contundente decidió destacar a Luis Javier Suárez, a quien catalogó como "un gran jugador".

Lo cierto es que el delantero colombiano viene firmando un gran inicio en esta nueva etapa en el Sporting Lisboa, que apostó por él para reemplazar a Viktor Gyokeres, quien se fue al Arsenal de Inglaterra luego de marcar 97 goles en 102 partidos, unas cifras que no han pesado para el samario.



Luis Javier Suárez, figura del Sporting de Lisboa AFP