Jugador argentino se despidió de su club y suena fuerte para llegar a Millonarios; así va el tema

Rodrigo Contreras se despidió de la Universidad de Chile. El argentino, a través de sus redes sociales, le dedicó una carta a la afición del cuadro 'austral' en la que dio a conocer su salida del club y expresó todo su aprecio por su etapa allí. De acuerdo con la prensa, su destino sería Millonarios.

El delantero publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, diciéndole adiós al que fue su equipo en 2025. "Las despedidas no siempre son lindas mas cuando te encariñas tanto con una institución. Hoy toca despedirme de todos ustedes que forman parte de la U, cuerpo medico, utileros, gente de cocina, dirigentes y en especial a mis compañeros que formamos un grupo muy lindo y donde me llevo grandes amigos. Que decir de ustedes los hinchas que son los que hacen que la pasión de @udechileoficial sea reconocida en todos lados donde pisan, son extraordinarios me llevo los mejores recuerdos siempre están en las buenas y en las malas simplemente gracias por el cariño y el respeto".

"No fue el año que quería por diferentes razones pero quiero que sepan que siempre di lo mejor de mi con altibajos pero siempre con el corazón para defender los colores, fue especial gritar los goles con el estadio siempre lleno son recuerdos que quedan para siempre para mi y mi familia que disfrutamos de mucho, como el del clásico al 90+7 que va ser especial toda la vida y ganar la supercopa de la manera que lo hicimos. Abrazo bullangueros/as ojala la vida nos cruce otra vez, felices fiestas y muchas gracias por todo. Aguante la U", fue lo que dijo el futbolista argentino en su misiva.

Publicidad

😢💔✍️ El sentido adió del Tucu



Rodrigo Contreras anunció que no seguirá en #LaU de cara a la temporada 2026 y le dedicó esta emotiva carta a los hinchas Azules y todos quienes forman parte del club. pic.twitter.com/K2zOJgLe1W — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) December 29, 2025

Según el periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, el nuevo equipo de Contreras sería Millonarios. "Millonarios tiene negociaciones avanzadas para fichar a Rodrigo Contreras, delantero que no seguirá en la U de Chile. Hay conversaciones con Antofagasta, dueño de su pase, para un préstamo por un año con opción de compra", escribió en su cuenta de X.

🚨Millonarios tiene negociaciones avanzadas para fichar a Rodrigo Contreras, delantero que no seguirá en la U de Chile.

*️⃣Hay conversaciones con Antofagasta, dueño de su pase, para un préstamo por un año con opción de compra. pic.twitter.com/t4Di8Gh08B — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 29, 2025

Publicidad

El atacante arribaría al equipo azul para competir por un lugar en la titular con su compatriota Santiago Giordana y Leonardo Castro. Precisamente, Giordana se dice que estaría buscando otro equipo donde seguir su carrera, por lo que el exjugador de la U de Chile contaría con un rival menos en su llegada a Bogotá. En su paso por 'los chunchos', Rodrigo Contreras jugó 41 partidos, en los que tuvo un registro de 10 goles y dos asistencias. Antes estuvo en Antofagasta, Platense, Everton de Viña del Mar, Necaxa, Aldosivi, Gimnasia y Esgrima La Plata, entre otros. Su mejor año fue en 2024 con la camiseta de Everton, con el que disputó 29 juegos, con un saldo de 17 anotaciones y cinco pases para gol.