Alfredo Morelos y una frase campeona: "Si no quieren que celebremos, no se dejen hacer goles"

Uno de los partidos de la primera fecha del grupo A de los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay 2024-II finalizó en polémica. En lo que fue la goleada de Atlético Nacional 5-0 contra Independiente Santa Fe, Efraín Juárez, técnico de los 'verdolagas', terminó siendo expulsado por el árbitro Diego Ulloa, quien le mostró la tarjeta roja al mexicano, luego de su celebración en el primer gol de Andrés Sarmiento, el cual supuso el 1-0 parcial.

Tras el tanto del extremo, Elvis Perlaza, lateral de Santa Fe, advirtió a sus compañeros de la actitud del estratega rival, generando que miembros de ambos planteles se enfrentaran en un 'toma y dame' de empujones y palabras subidas de tono, las cuales finalizaron en la expulsión de Juárez, quien antes de retirarse de la cancha del Atanasio Girardot, hizo algunos gestos mostrando su inconformismo con la decisión del juez central.

Una vez finalizado el partido, varios jugadores de Atlético Nacional mostraron su apoyo a su técnico, uno de ellos, Alfredo Morelos, quien además de dar palabras de aliento a su entrenador, también dejó una frase que rápidamente se convirtió en polémica.

Nacional es líder parcial del grupo A, en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2024. Foto: Colprensa.

"Todo lo que estamos viviendo ahorita es normal para mí. Yo, pensando como jugador, como delantero, gracias a Dios he marcado muchos goles y he celebrado de mil maneras. Como jugador, si uno marca, uno celebra. Eso no significa afectar al otro equipo", manifestó en primera instancia el delantero.

A renglón seguido, fue que hizo estallar las redes sociales con sus palabras, pues dijo: "Entonces, si no quieren que celebremos, que no se dejen hacer goles. Esa es la verdad y la realidad del fútbol", sostuvo en medio de algunas risas.

Finalmente, dejó unas palabras de apoyo a Efraín Juárez , asegurando que la familia de Atlético Nacional es grande y fuerte para soportar este tipo de situaciones. "Como te digo, estoy con el profe al 100%. El grupo también lo manejamos de la mejor manera y hay una burbuja muy grande ahí y nadie la va a romper. De cualquier manera que busquen, no la van a romper. Estamos aquí en Atlético Nacional y estamos en una familia muy grande".

“Si el otro equipo no quiere que nosotros celebremos, que no se dejen hacer gol”



- Acción poética Alfredo Morelos pic.twitter.com/G1wrh4SSoB — David Castañeda (@DCastaA) November 21, 2024

¿Cómo le ha ido a Alfredo Morelos con Atlético Nacional?

Alfredo Morelos ha tenido, hasta el momento, un buen paso por Atlético Nacional, más allá del polémico episodio en el que terminó estrellando a un motociclista, mientras iba a entrenarse con el equipo, encontrándolo con cierto grado de alcohol en la sangre.

Así, el 'búfalo' ha logrado anotar un total de siete goles y aportar con una asistencia en 19 partidos jugados con el cuadro 'verdolaga'.