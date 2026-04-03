Primeros videos de la tragedia en estadio de Alianza Lima; hubo un muerto y varios heridos

Alianza Lima expresó sus condolencias a los familiares de un hincha que falleció este viernes dentro de su estadio, en confusos hechos que son investigados por las autoridades y que dejaron también, al menos 47 heridos.

"Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de la persona fallecida, así como nuestra solidaridad con las personas que resultaron heridas", anunció el club limeño en un comunicado.

Además, señaló que de acuerdo con la información preliminar disponible, "el hecho ocurrido no guarda relación con la caída de muros ni con fallas estructurales del recinto deportivo".

En un primer momento, el Ministerio de Salud informó de que la tragedia ocurrió por el desplome de una pared del Estadio Alejandro Villanueva, y la Policía también sostuvo que había colapsado parte de la estructura.



⚠️🏟️ Una pared del estadio de Alianza Lima CEDIÓ durante un banderazo.



Reportan más de 60 HERIDOS. ‼️pic.twitter.com/pl8G4tbdu9 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 4, 2026

Publicidad

Pero más tarde, el Cuerpo de Bomberos sostuvo que el estadio no estaba dañado, que no tuvieron que rescatar a hinchas entre escombros y que, en principio, se trata "de un tema fortuito en un momento de jolgorio de la barra".

El ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, confirmó a medios locales que el saldo provisional de la emergencia era de un muerto y 47 heridos.

🇵🇪 Un derrumbe en una pared del Estadio Alejandro Villanueva provocó al menos 60 heridos durante el banderazo de Alianza Lima, previo al clásico contra Universitario, según informó Canal N.#peru pic.twitter.com/9DtfyRT0Gn — Franco (@NoticiaFranco) April 4, 2026

Publicidad

Los hinchas programaron un 'banderazo', una concentración festiva y multitudinaria de animación a su equipo en la víspera del superclásico de la Liga peruana con Universitario de Deportes, este sábado.

Varios hinchas de Alianza Lima quedaron heridos, luego de que un muro del estadio se cayera Getty Images

Alianza Lima agregó que desde el primer momento se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad y atención de emergencias, brindando asistencia oportuna a los afectados y a sus familiares.

"Nos encontramos colaborando de forma plena y transparente con las autoridades competentes, a fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos materia de investigación con total transparencia", concluyó el conjunto íntimo.