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Gol Caracol  / Primeros videos de la tragedia en estadio de Alianza Lima; hubo un muerto y varios heridos

Primeros videos de la tragedia en estadio de Alianza Lima; hubo un muerto y varios heridos

Lo que se esperaba que fuera una fiesta, en apoyo a Alianza Lima, con un banderazo, terminó en una triste noticia, de la cual se conocieron nuevos detalles.

Por: EFE
Actualizado: 3 de abr, 2026
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Un muerto y decenas de heridos, luego de que se cayera un muro del estadio de Alianza Lima
Un muerto y decenas de heridos, luego de que se cayera un muro del estadio de Alianza Lima
Getty Images

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