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Gol Caracol  / Tragedia en el fútbol peruano; 60 heridos, tras caída de pared del estadio de Alianza Lima

Tragedia en el fútbol peruano; 60 heridos, tras caída de pared del estadio de Alianza Lima

"Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos condolencias a los familiares de las personas afectadas", dice parte del comunicado publicado por Alianza Lima.

Por: EFE
Actualizado: 3 de abr, 2026
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Varios hinchas de Alianza Lima quedaron heridos, luego de que un muro del estadio se cayera
Varios hinchas de Alianza Lima quedaron heridos, luego de que un muro del estadio se cayera
Getty Images

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