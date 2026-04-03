Tragedia en el fútbol peruano; 60 heridos, tras caída de pared del estadio de Alianza Lima

Al menos 60 personas resultaron heridas este viernes al desplomarse una pared en la tribuna sur del Estadio Alejandro Villanueva, sede del club peruano Alianza Lima, informó el Ministerio de Salud (MINSA).

Según diversas fuentes, los hinchas programaron una concentración festiva y multitudinaria de animación a su equipo a horas del superclásico de la Liga peruana con Universitario de Deportes, este sábado.

El 'banderazo', promovido para ser una fiesta, terminó en tragedia tras colapsar una pared de la tribuna del estadio, conocido como Matute, que había sido abierta para los aficionados.

Desde diversas cuentas de redes sociales fueron divulgados videos que reflejan momentos de caos, con personas heridas que yacen en el suelo y otras que reciben atención médica.



🇵🇪 | URGENTE: UN MUERTO Y DOCENAS DE HERIDOS EN CAÍDA DE ESTRUCTURA EN ESTADIO DE ALIANZA LIMA EN PERÚ. pic.twitter.com/27hvr4kckP — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 4, 2026

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"De acuerdo con el reporte preliminar, se han registrado por lo menos 60 personas lesionadas, que vienen siendo evaluadas y atendidas", informó el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU).

⚠️🏟️ Una pared del estadio de Alianza Lima CEDIÓ durante un banderazo.



Reportan más de 60 HERIDOS. ‼️pic.twitter.com/pl8G4tbdu9 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 4, 2026

Esta entidad ha movilizado a ocho unidades para la atención de los afectados en coordinación con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Perú, según el MINSA.

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Varios de los lesionados han sido trasladados al Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Asimismo, se ha dispuesto la alerta en el Hospital Nacional Dos de Mayo y otros centros asistenciales.

Un muerto y decenas de heridos, luego de que se cayera un muro del estadio de Alianza Lima Getty Images

Medios locales informaron que los bomberos extrajeron a unas veinte personas que resultaron atrapadas entre escombros de la pared del estadio situado en el distrito de La Victoria.