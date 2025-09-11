Síguenos en::
Tendencias:
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS JAVIER SUÁREZ
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Prisa y agite en Barranquilla para recibir final de Copa Sudamericana 2026; ojo con obras

Prisa y agite en Barranquilla para recibir final de Copa Sudamericana 2026; ojo con obras

La capital atlanticense picó en punta como máxima candidata para ser sede de la definición continental; sin embargo los planes previstos se podrían alterar.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 11, 2025 03:59 p. m.
Comparta en:
Estadio Metropolitano de Barranquilla sería sede de final Sudamericana 2026.jpg
Barranquilla, favorita para recibir final de Copa Sudamericana 2026.
Foto: Gol Caracol.

Publicidad

Publicidad

Publicidad