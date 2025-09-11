Prisa y agite en Barranquilla para recibir final de Copa Sudamericana 2026; ojo con obras

El jueves 11 de septiembre trascendió que el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, era el favorito para ser escenario de la final de la Copa Sudamericana de 2026.

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol filtró la noticia luego de que se oficializará que la final de 2025 pasaría de Santa Cruz de la Sierra a Asunción, Paraguay, por obras inconclusas en el estadio boliviano.

El directivo avisó que ‘Curramba’ había sido aprobada para el próximo año. Sin embargo, el periodista argentino Juan José Buscalia avisó en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio, que en la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, no se ha tomado una decisión oficial.

“Barranquilla tiene grandes posibilidades, aún no está confirmada, pero lleva la delantera”, fue el mensaje que Buscalia dijo haber recibido de la Conmebol, ente cual funge como presentador de distintas galas, sorteos y ceremonias en general.

Pese a ello, desde la Alcaldía de Barranquilla se manifestó no tener conocimiento de la noticia, agregó en el mismo espacio radial el corresponsal Fabio Poveda, residente en la ‘Arenosa’ y quien dijo que Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, se limitó a decirle de manera escueta: “ Por ahora, somos candidatos”.



Prisa en Barranquilla para recibir final de Copa Sudamericana 2026

De acuerdo con el mismo reportero Fabio Poveda, el estadio Metropolitano entrará en proceso de ampliaciónpara quedar con una capacidad de 60.000 personas, ya que actualmente alberga cerca de 45.000 espectadores.

En consecuencia, el recinto deberá quedar listo en menos de un año, lo que sería una carrera contra el reloj si se tiene en cuenta que la ampliación del aforo consiste en quitar la pista atlética y poner tribunas es ese lugar, para lo cual es necesario hundir la cancha por lo menos 2 metros y así tener forma de instalar las nuevas graderías.

Y aunque Poveda señaló que los tiempos se cumplirían, pues señaló que “para 2026 el estadio estaría remodelado”, cualquier alteración o retraso en el cronograma de las obras serían perjudiciales para la final.