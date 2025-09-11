Síguenos en::
La final de la Copa Sudamericana en 2026 será en Colombia; dirigente del fútbol filtró la noticia

Luego de que le quitaran la final de la Copa Sudamericana 2025 a Bolivia, sin querer queriendo, un administrativo dio como un hecho que en la edición del próximo año nuestro país será sede.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 11, 2025 02:26 p. m.
Copa Sudamericana tuvo su sorteo para la edición 2025.jpg.jpg
Copa Sudamericana, así quedaron los cruces para 2025
Foto: @Sudamericana.

