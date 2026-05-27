Barcelona ya tendría listo su primer refuerzo; llegaría directo de la Premier League

El delantero inglés del Newcastle, Anthony Gordon, de 25 años, es uno de los principales objetivos para reforzar el ataque del Barcelona con vistas a la próxima temporada.

Según ha avanzado el rotativo barcelonés 'Mundo Deportivo', el viaje que recientemente realizó el director deportivo de la entidad catalana, Anderson Luis de Souza 'Deco', guardaba relación con el interés por fichar al máximo goleador de las 'Urracas' en el presente curso (17 goles).

Tras aterrizar el martes en Barcelona procedente de Inglaterra, Deco reconoció que el Barcelona trabaja en "traer algunos jugadores", un discurso que casa con lo que se comenta en los despachos de la entidad. La prioridad de la entidad ¡azulgrana¡ es reforzar el ataque del equipo 'cule' después del adiós del delantero centro polaco Robert Lewandowski.

Más allá del argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez, uno de los jugadores que ha sonado con fuerza en las últimas semanas para reemplazar a Lewandowski ha sido el del brasileño del Chelsea Joao Pedro, motivo por el que Deco viajó a Londres, según algunas versiones.



Sin embargo, el director deportivo 'azulgrana' aprovechó ese viaje para negociar la llegada de Gordon, que este verano disputará el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá con la selección de su país. Nacido en Liverpool en 2001, el atacante es uno de los futbolistas emergentes del fútbol inglés. En el mercado de invierno de 2023, el Newcastle pagó por él 45 millones de libras al Everton, club en el que se formó. Gordon, que tiene contrato hasta verano de 2030, ha marcado 39 goles en 152 partidos con el Newcastle, ya sea jugando como extremo izquierdo, su posición natural, o de delantero centro.

Anthony Gordon; jugador del Newcastle con posibilidad de ir al Barcelona AFP

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Esta temporada se enfrentó al Barcelona en la jornada inaugural de la fase de la Champions League y marcó el único tanto de su equipo, en un duelo en que el conjunto azulgrana ganó por 1-2, gracias a un doblete de Marcus Rashford.

Más allá de goles y asistencias, Gordon destaca por su capacidad de sacrificio en la presión, algo muy apreciado por el técnico del Barcelona, Hansi Flick. El coste de la operación podría rondar los 70 millones de euros, aunque en la contratación del internacional inglés también están interesados el Bayern de Múnich y el Liverpool.

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El acuerdo personal con el jugador está cerrado, según el periodista experto en traspasos Fabrizio Romano, quien apunta que Deco quiere cerrar el acuerdo con el Newcastle lo más rápido posible para adelantarse a sus competidores. La llegada de Gordon no sería la única que se produciría en la parcela ofensiva azulgrana, ya que la directiva trabaja para firmar a un delantero centro.