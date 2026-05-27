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Fue volante de creación en Selección Colombia y clama por James Rodríguez; "yo pido apoyo para él"

James Rodríguez siempre es tema en los medios y entre los hinchas y ahora más cuando se avecina su participación con la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Por: Laura Bustos
Actualizado: 27 de may, 2026
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James Rodríguez

La Selección Colombia sigue con sus trabajos en Bogotá, pensando en los partido de fogueo frente a Costa Rica, del próximo 1 de junio en El Campín, y contra Jordania, el 7 de junio en San Diego, en la recta final que conduce al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Y como es costumbre, uno de los jugadores que se lleva muchas miradas es James Rodríguez, quien también cumplió la semana anterior con tareas de preparación en Medellín, con algunos de sus compañeros.

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Rodríguez Rubio llegó al seleccionado colombiano con interrogantes por su estado de forma, luego de un primer semestre del año con poca competencia en Minnesota United, en el que presentó algunas dolencias físicas y aparte de eso, luego de los compromisos de fogueo en los que jugó con los de Néstor Lorenzo frente a Croacia y Francia llegó a su club con deshidratación y tuvo que pasar un par de días hospitalizado.

Pues bien ante ese panorama, en espacios en redes sociales se habla del '10' y en ese aspecto el que tomó la vocería fue Mayer Candelo, exjugador de Cali, América, Millonarios, Universitario de Perú y de Colombia en eventos internacionales, quien dejó un mensaje de positivismo y le dio valor al cucuteño, de gran recorrido en clubes como Banfield, Real Madrid y Bayern Múnich.

247718_Mayer Candelo jugador del Cali.

"Así digamos que lo hayan llevado a la Selección Colombia por rosca, que algunos puedan hasta celebrar porque se va a retirar, que ya no va a ir a otro mundial. Pero dígame, uno solo, uno solo colombiano en la historia que haya sido goleador de un Mundial como lo fue James Rodríguez. No lo han sido ni Messi, ni Cristiano, que son los top. Y eso fue en el mismo mundial. Y al señor James pues hay que darle la oportunidad sin tanta crítica. Apóyenlo. Yo lo que pido es que lo apoyen, nada más", expresó Candelo en el Corillo Podcast y Minuto 90.

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A esto hay que apuntar que el técnico Lorenzo aseguró en la rueda de prensa del lunes pasado de James y comentó ante los periodistas que lo veía bien y que venía trabajando de la mejor manera.

En el Mundial 2026 los nuestros se medirán con Uzbekistán, RD Congo y Portugal, en el grupo K, en el que se espera que se muestre un buen fútbol y se avance de la fase de grupos.

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