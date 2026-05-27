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Gol Caracol  / Ciclismo  / Así quedaron los colombianos en la general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 17

Así quedaron los colombianos en la general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 17

Jornada de contrastes para los 'escarabajos', en el Giro de Italia, pues Einer Rubio brilló y estuvo cerca de la victoria, mientras que Egan Bernal llegó con los favoritos.

Por: AFP
Actualizado: 27 de may, 2026
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Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, brilló en la montaña de la etapa 17 del Giro de Italia 2026
Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, brilló en la montaña de la etapa 17 del Giro de Italia 2026
Getty Images

Protagonismo danés este miércoles en el Giro de Italia: el veterano Michael Valgren, que resistió desde la escapada matinal, fue el ganador de la 17ª etapa, mientras que su compatriota Jonas Vingegaard conservó la maglia rosa de líder.

Aprovechando su experiencia, el corredor del equipo EF Education sorprendió a los otros cinco supervivientes de la escapada con un ataque antes del último kilómetro, para entrar en meta con unos segundos de ventaja sobre el noruego Andreas Leknessund y el italiano Damiano Caruso.

Jonas Vingegaard, ciclista danés del Team Visma Lease a Bike, ganó la etapa 16 del Giro de Italia 2026
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Reviva la victoria de Jonas Vingegaard en la etapa 16 del Giro de Italia 2026

Valgren, de 34 años, tiene una historia personal de superación en el ciclismo, después de la gravísima caída sufrida en la última etapa de la Ruta de Occitania de 2022, donde sufrió una fractura de pelvis.

Vingegaard sigue líder de este Giro, con una ventaja cómoda de más de cuatro minutos sobre el austríaco Felix Gall.

El jueves, la 18ª etapa propone un trazado de 171 kilómetros con varias subidas en el programa, entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo, antes de dos grandes etapas de montaña.

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La 109ª edición del Giro termina este domingo en Roma.

Egan Bernal, ciclista colombiano, en medio de la etapa 17 del Giro de Italia 2026
Egan Bernal, ciclista colombiano, en medio de la etapa 17 del Giro de Italia 2026
Getty Images

Así quedaron los colombianos en la clasificación general del Giro de Italia 2025, tras la etapa 17

1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – 66h 57' 14''
2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) – a 4' 03''
3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) – a 4' 27''
4. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) – a 5' 00''
5. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) – a 5' 40''
6. Derek Gee-West (Lidl - Trek) – a 7' 09''
7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) – a 7' 14''
8. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) – a 7' 57''
9. Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) - a 8' 34''
10. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) – a 9' 20''
11. Egan Bernal (Netcompany INEOS) – a 9' 44''
12. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 10' 03''
13. David de la Cruz (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 10' 50''
14. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 11' 19''
15. Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM Team) - a 16' 54''
16. Jan Hirt (NSN Cycling Team) - a 17' 46''
17. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) - a 18' 07''
18. Johannes Kulset (Uno-X Mobility) - a 19' 23''
19. Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG) - a 27' 26''
20. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 30' 52''
21. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - a 38' 58''
22. Aleksandr Vlasov (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 39' 51''
23. Markel Beloki (EF Education - EasyPost) - a 41' 09''
24. Wout Poels (Unibet Rose Rockets) - a 43' 12''
25. Giovanni Aleotti (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 45' 17''
26. Enric Mas (Movistar Team) - a 48' 01''
27. Embret Svestad-Bårdseng (Netcompany INEOS) - a 53' 40''
28. Einer Rubio (Movistar Team) - a 55' 38''

Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, se lució en la etapa 17 del Giro de Italia 2026
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