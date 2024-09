En Chile pidieron roja para Miguel Borja, en medio del Colo Colo vs. River Plate

Aunque ya es historia el duelo de ida entre Colo Colo y River Plate , por los cuartos de final en la Copa Libertadores, en redes no termina la polémica, con Miguel Ángel Borja como principal protagonista.

Esto, luego de que el colombiano hiciera una dura falta en el encuentro, que posteriormente el cuadro chileno pidió como expulsión, pero al final no terminó en una amarilla para el ‘colibrí’, quien fue tema de discusión en zona mixta y rueda de prensa.

Trascurridos 52 minutos de partido, el ‘cafetero’ tuvo una disputa de balón con Emiliano Amor, de Colo Colo. No obstante, el futbolista del cuadro austral se adelantó y ganó el esférico por delante de Borja, quien, sin querer, le termino pisando parte del tobillo al rival, que inmediatamente se arrojó al suelo, haciendo gestos de dolor.

Sin embargo, al final Raphael Claus, juez central del compromiso, determinó que la jugada no daba para tarjeta roja, hecho que desató la furia del mismo Emiliano Amor, quien, luego del partido, dio ‘picantes’ declaraciones: “Hoy (martes) tienen la ayuda del VAR y no fueron. Esperemos que allá en el estadio Monumental no pase lo mismo".

Publicidad

Sumado a eso, Jorge Almirón también tomó la palabra, mostrándose inconforme con la decisión arbitral del juez central brasileño, encargado de impartir justicia en el encuentro: "Esperemos que no pase nada raro en la vuelta, que sea parcial el árbitro que nos toque allá y que no incida como pasó hoy (martes), la no expulsión en contra de Amor fue bastante clara".

Una jugada que tiene su precedente

Publicidad

En las redes sociales no tardaron y, rápidamente, viralizaron la infracción de Miguel Ángel Borja, comparándola con la roja que vio Luis Advíncula en el duelo contra Cruzeiro, por Copa Sudamericana.

Los cibernautas reclamaron que para la acción del futbolista de Boca Juniors no hubo contemplación, más allá de que no habían pasado más de 30 segundos de juego. Mientras que con el colombiano la situación diferente, a pesar de que las jugadas eran muy parecidas.

¡AUDIOS DEL VAR! 🖥🧏‍♂



🟥🇵🇪 Así se confirmó la tarjeta roja de Luis Advíncula en el duelo entre Cruzeiro y Boca por los octavos de final de la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS.



🎙 #PuedePasar, con la conducción de @GustavoKuffner pic.twitter.com/CaeF7kEWLv — DSPORTS (@DSports) August 23, 2024

Ante esto, la cuenta oficial de ‘El VAR Central’ analizó la jugada del ‘colibrí’, decretando que sí será pena máxima, aunque la falta de Advíncula fue diferente y no tienen mucha similitud.

“Ojo: Esta jugada no tiene nada que ver con la de Advíncula. El peruano pisó desde atrás con el peso del cuerpo y le arrastró el pie al rival. Borja estira la pierna y pisa el tobillo. ¿Que cabía la roja? Y sí, puede ser, pero son acciones distintas”, citó la cuenta anteriormente mencionada, en ‘X’.