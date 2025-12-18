Síguenos en:
"Quiero volver a disfrutar del fútbol; tuve que encontrar la fuerza para seguir adelante"

Campeón del mundo con la Selección Argentina, en Qatar 2022, vivió una difícil situación y ahora está intentando superarla para volver a brillar en el fútbol.

Por: EFE
Actualizado: 18 de dic, 2025
Algunos de los jugadores de la Selección Argentina que fueron campeones en el Mundial de Qatar 2022
