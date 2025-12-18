"Quiero volver a disfrutar del fútbol; tuve que encontrar la fuerza para seguir adelante"

Alejandro 'Papu' Gómez, jugador del Pádova que volvió en noviembre a los terrenos de juegos tras dos años sancionado por dopaje, desveló que su intención es continuar jugando al fútbol profesional al menos tres o cuatro años más.

"Soy un espíritu libre, me cuesta adaptarme a la rutina, para mí es como estar en la cárcel. Ahora solo estoy concentrado en recuperar el tiempo perdido. Quiero volver a disfrutar del fútbol... Si todo va bien, me gustaría jugar otros tres o cuatro años más", declaró en una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport'.

'Papu' Gómez volvió a jugar de manera profesional el 22 de noviembre. En esta última jornada, el 13 de diciembre, fue titular por primera vez tras su sanción. Su último partido antes de quedar descalificado fue el 8 de octubre de 2023, cuando era jugador del Monza.

Dos años de sanción por haber dado positivo en un control antidopaje cuando formaba parte del Sevilla, en una prueba realizada antes del Mundial de Qatar.



El futbolista, de 37 años, campeón del mundo con Argentina, siempre defendió su inocencia y achacó el positivo a un jarabe de su hijo pequeño, que tomó sin saber que contenía terbutalina, sustancia prohibida.

El argentino comentó también lo que sufrió durante ese período en el que tuvo que entrenarse en solitario.

Alejandro 'Papu' Gómez, campeón del Mundial Qatar 2022 con la Selección Argentina AFP

"Algunas personas desaparecieron. Otras, y no me lo esperaba, se mantuvieron muy cerca de mí. A veces, las cosas malas que te pasan sirven para comprender quién realmente quiere estar a tu lado y quién no. He comprendido muchas cosas. En Instagram y en la calle, los aficionados me demostraron un cariño increíble tras la sanción. Pero ya no soy tan activo en las redes sociales, ese mundo un poco falso me ha cansado", apuntó.

Y desveló que pidió ayuda psicológica para poder lidiar con toda la situación.

"Tras la sanción pedí ayuda, ya que había entrado en un bucle del que no podía salir. Tengo que dar las gracias a mi mujer, me ayudó muchísimo, sobre todo a comprender el camino que debía recorrer y la ruta que debía seguir. No podía entrenar con mis compañeros, no podía entrar en un centro deportivo, no podía estudiar para ser entrenador o director deportivo... Tuve que encontrar la fuerza para seguir adelante: yo era mi preparador físico, mi entrenador y mi entrenador mental", añadió.

Desde su vuelta a los terrenos de juego, el 'Papu' ha disputado tres partidos. Dos como suplente y uno, ante el Reggiana, de titular. Su Pádova es noveno, a solo un punto de los puestos de 'play-off' de ascenso a Serie A.