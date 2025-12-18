Síguenos en:
Linda Caicedo y Real Madrid femenino, a tomar nota: UEFA hizo importante anuncio

Linda Caicedo y Real Madrid femenino, a tomar nota: UEFA hizo importante anuncio

El 2025 está llegando a su final, ya se piensa en lo que será el 2026 y, por eso, no se pierde tiempo y así lo dejó claro la entidad reguladora del fútbol europeo.

Por: EFE
Actualizado: 18 de dic, 2025
Linda Caicedo, delantera del Real Madrid en partido de Champions League Femenina.
