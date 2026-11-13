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Gol Caracol  / Ciclismo  / El legendario Eddy Merckx y la recuperación de la fractura de cadera; "espero volver a la bicicleta"

El legendario Eddy Merckx y la recuperación de la fractura de cadera; "espero volver a la bicicleta"

El belga Eddy Merckx sorprendió con algunas declaraciones concedidas a la prensa en su país, en las que habla de los quebrantos de salud que ha tenido en el último tiempo.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 13 de nov, 2026
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Eddy Merckx, exciclista de ruta y pista belga.
Eddy Merckx, exciclista de ruta y pista belga.
Foto: AFP

La leyenda belga del ciclismo Eddy Merckx, de 81 años, aseguró este viernes que evoluciona favorablemente en su recuperación tras sufrir una fractura de cadera que le ha obligado a someterse a numerosas operaciones, y confió en poder volver pronto a montar en bicicleta de carretera.

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"No me puedo quejar. Sigo en rehabilitación, pero voy bastante bien (...). Sigo rehabilitándome dos veces por semana en Amberes y una vez en casa. Espero poder volver a montar en bicicleta de carretera pronto", declaró "El Caníbal" a la televisión flamenca VTM Nieuws.

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Aunque todavía tiene dificultades para caminar, Merckx aseguró que aprecia avances en su estado físico.

Eddy Merckx junto a Remco Evenepoel.
Eddy Merckx junto a Remco Evenepoel.
Foto: AFP

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"Ya noto la diferencia. Todo va mejor, y eso es importante", afirmó el exciclista durante la presentación en Herentals de una nueva edición de "La Cannibale", una iniciativa ciclista que busca facilitar que personas con discapacidad puedan afrontar el ascenso al mítico Mont Ventoux.

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