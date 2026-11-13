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Gol Caracol  / Selección Colombia  / El consejo de Iván Zamorano para potenciar a Luis Javier Suárez en la Selección Colombia

El consejo de Iván Zamorano para potenciar a Luis Javier Suárez en la Selección Colombia

En charla con Noticias Caracol y Gol Caracol, Iván Zamorano habló del presente de la Selección Colombia y de Chile, pero le dedicó palabras puntuales a Luis Javier Suárez. ¡Lo que dijo el 'Bam Bam'!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de nov, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia.
Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia.
Foto: AFP

En la previa del compromiso preparatorio por fecha FIFA entre la Selección Colombia y Chile, una voz autorizada del balompié sudamericano entregó su lectura sobre el presente de ambos combinados. Se trata del histórico exdelantero 'austral' Iván Zamorano, quien analizó en charla con Noticias Caracol y Gol Caracol el momento competitivo de la 'tricolor', la importancia estratégica del duelo de este viernes en el Pascual Guerrero, y el potencial ofensivo de una de las cartas en el ataque de la escuadra dirigida por Néstor Lorenzo: el samario, Luis Javier Suárez.

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Al referirse al balance reciente del combinado colombiano en el panorama internacional, el popular 'Bam Bam' destacó la jerarquía que ha alcanzado la 'amarilla' en los últimos torneos, aunque reconoció que su eliminación del último Mundial resultó inesperada. "Un equipo competitivo, un equipo que juega finales de Copa América, un equipo que compite en mundiales. Pero sí, nos sorprendió a todos de que haya quedado afuera con Suiza”, señaló el exgoleador del Real Madrid e Inter de Milán.

Luis Javier Suárez, figura del Sporting de Lisboa.
Luis Javier Suárez, figura del Sporting de Lisboa.
Foto: AFP

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Más allá de tratarse de un compromiso de preparación, Zamorano subrayó que el enfrentamiento de este viernes en la ciudad de Cali entre colombianos y chilenos tiene un valor especial pensando en las próximas clasificatorias en Sudamérica, teniendo en cuenta las plazas ya aseguradas en la región. "Porque sabemos perfectamente que Argentina, Paraguay y Uruguay van a estar exentos de las eliminatorias, entonces Colombia va a ser rival directo de Chile; este partido sirve mucho”, explicó.

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Finalmente, como especialista en el área, el referente de la 'roja’ dedicó un análisis puntual a Luis Javier Suárez, destacando sus condiciones y la clave táctica para sacar el máximo provecho de su capacidad goleadora.

"Creo que es un jugador muy interesante. Si Colombia trabaja en fases ofensivas como para facilitarle un poco más a Luis Javier Suárez el hecho de poder ser un centro delantero de área, yo creo que puede ser un jugador muy interesante para Colombia”, concluyó.

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