Real Betis definió el futuro de Nelson Deossa; 'Cucho' Hernández atento

El centrocampista colombiano del Real Betis, Nelson Deossa acordó este fin de semana los términos del contrato que lo unirá hasta junio de 2030 con el Vasco da Gama brasileño, que lo incorporará como cedido por un año, en principio, aunque con una cláusula de compra obligatoria.

Según informaron diversos medios de comunicación brasileños y confirmó EFE de fuentes cercanas al equipo español, Real Betis, Deossa habría recibido permiso para negociar con el Vasco da Gama mientras ambos clubes cierran las condiciones del traspaso con el que el club andaluz pretende recuperar gran parte de los doce millones invertidos hace un año en su fichaje.

De este modo, la fórmula que está cerca de cristalizar es la de la cesión por una temporada con una opción de compra obligatoria que rondará los ocho millones de euros de fijo más otros tres variables por objetivos.

Nelson Deossa, mediocentro de 26 años, llegó al Betis el verano pasado procedente del Monterrey mexicano y, en su primera temporada en el fútbol europeo, ha disputado veintiséis encuentros oficiales en los que no ha marcado ningún gol y ha dado una asistencia.



Nelson Deossa, mediocampista colombiano, en el partido de Real Betis contra Atlético de Madrid AFP

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La salidad de colombiano del equipo español, representa una restructuración en la plantilla del Real Betis. Al mismo tiempo, que responde la falta de adapatación del ritmo.

Con su traspaso al equipo de Vasco de Gama, lo que se busca es poder llegar a portar un despliegue y dinamica en el centro del campo. El club confía en recuperar la gran versión que el colombiano demostró en el fútbol mexicano en los quipos de Pachuca y Monterrey.

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Se dice que el traspaso del colombiano de 26 años se podría oficializar luego de que el futbolista se realice los respectivos exámenes médicos. Deossa reactivará su carrera en el Brasileirão y el Betis recuperará gran parte de la inversión económica realizada.

Betis deja ir a otro jugador de sus filas

El Betis ha anunciado este viernes el que centrocampista Mateo Flores ha sido traspasado al FC Arouca, equipo en el que el futbolista formado en la cantera bética había jugado como cedido en esta recién concluida temporada.

"El Real Betis Balompié y el FC Arouca han acordado el traspaso del centrocampista Mateo Flores al conjunto portugués", señala el comunicado de la entidad sevillana, que "agradece a Mateo su profesionalidad durante su periplo como bético y le desea la mejor de las suertes en su futuro".

El canterano de 22 años, según informaron a EFE fuentes de la operación, se ha comprometido con el Arouca, de la Primera Liga lusa, hasta junio de 2029, la misma duración de contrato que tenía con el Betis, que le concede la carta de libertad a cambio de reservarse la mitad de recaudado por un hipotético futuro traspaso.