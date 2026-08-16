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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Jorge Carrascal con Flamengo, en el Brasileirao, frente a Mirassol

Vea el gol de Jorge Carrascal con Flamengo, en el Brasileirao, frente a Mirassol

El colombiano se reportó este domingo con gran anotación, para darle la ventaja parcial al 'mengao'; que visita a Mirassol por el campeonato local.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de ago, 2026
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Jorge Carrascal, mediocampista colombiano de Flamengo, en un partido de la Copa Libertadores
Jorge Carrascal, mediocampista colombiano de Flamengo, en un partido de la Copa Libertadores
AFP

Este domingo 16 de agosto, Flamengo se enfrentó a Mirassol por el duelo correspondiente a la jornada 22 del Brasileirao.

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Y el colombiano Jorge Carrascal fue uno de los principales protagonistas, anotando gran gol en la primera parte del compromiso, con gran frialdad y técnica con la pelota en el pie.

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El cartagenero, que quedó solo frente al arco, empujó la pelota para anotar el primer tanto del compromiso.

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Vea el gol de Jorge Carrascal con Flamengo:

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