Vea el gol de Jorge Carrascal con Flamengo, en el Brasileirao, frente a Mirassol

Este domingo 16 de agosto, Flamengo se enfrentó a Mirassol por el duelo correspondiente a la jornada 22 del Brasileirao.

Y el colombiano Jorge Carrascal fue uno de los principales protagonistas, anotando gran gol en la primera parte del compromiso, con gran frialdad y técnica con la pelota en el pie.

El cartagenero, que quedó solo frente al arco, empujó la pelota para anotar el primer tanto del compromiso.

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Vea el gol de Jorge Carrascal con Flamengo:

