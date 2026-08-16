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Gol Caracol  / La advertencia de Cucurella antes del arranque de la Liga; "en nada empieza lo bueno"

La advertencia de Cucurella antes del arranque de la Liga; "en nada empieza lo bueno"

Marc Cucurella destacó las sensaciones colectivas del Real Madrid antes del inicio de la competición liguera, asegurando que el gran nivel de la plantilla hace que todo sea mucho más sencillo.

Por: EFE
Actualizado: 16 de ago, 2026
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Marc Cucurella, jugador del Real Madrid.
Marc Cucurella, jugador del Real Madrid.
Foto: AFP

El defensa español Marc Cucurella declaró que "con estos compañeros es todo más fácil", después de debutar con el Real Madrid, su nuevo equipo, en la victoria de los blancos frente al Schalke 04 por 0-3.

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"Creo que con estos compañeros es todo más fácil. En nada empieza lo bueno. Muy contento, creo que ha sido un gran partido de todos, un gran resultado antes de empezar la liga. Primeros minutos, con muchas ganas, cogiendo ritmo y con ganas", añadió en los micrófonos de 'Real Madrid TV'.

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Cucurella ingresó al campo en el minuto 61 en sustitución de Álvaro Carreras para disponer de sus primeros minutos con su nuevo equipo, al que se incorporó esta semana tras las vacaciones posteriores a ganar el Mundial con España.

La formación titular de Real Madrid vs. Schalke 04, en duelo de preparación.
La formación titular de Real Madrid vs. Schalke 04, en duelo de preparación.
Foto oficial del Real Madrid

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"Detrás de todo esto hay mucho trabajo, muy feliz por todo lo que me está pasando, ojalá seguir así y disfrutar de esta experiencia", comentó.

Además, incidió en la buena acogida de sus compañeros: "Son muy buena gente, le hacen muy fácil la llegada a todos, importante tener un buen grupo, que se note dentro del campo que somos una piña".

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Así fue el compromiso:

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En Alemania, el club blanco, dirigido por el portugués José Mourinho, se impuso 3-0 en su último juego preparativo, con el regreso de Kylian Mbappé tras su participación en el Mundial 2026 y el debut del nuevo fichaje Yan Diomandé.

El astro francés interceptó un pase en la salida de balón de los locales y disparó a puerta para abrir el marcador en el minuto 6.

El central español Dean Huijsen (20') anotó el segundo rematando un saque de esquina y el recién fichado Carlos Espí, que entró al campo en el descanso, anotó el tercero (56').

Marc Cucurella en una práctica del Real Madrid.
Marc Cucurella en una práctica del Real Madrid.
Foto oficial del Real Madrid

El marfileño Yan Diomandé, fichado por 162 millones de dólares desde el Leipzig, disputó sus primeros minutos como jugador del Real Madrid tras entrar a la cancha a falta de media hora (61').

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