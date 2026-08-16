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Gol Caracol  / Thibaut Courtois y su curiosa confesión con Real Madrid: "Hice gimnasio todas las vacaciones"

Thibaut Courtois y su curiosa confesión con Real Madrid: "Hice gimnasio todas las vacaciones"

El guardameta 'merengue' se refirió a lo que fueron sus días de descanso, antes de regresar al conjunto madrileño, confesando que aún en sus vacaciones, se estuvo preparando bien.

Por: EFE
Actualizado: 16 de ago, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Thibaut Courtois, guardameta belga, sería baja en el Real Madrid contra Olympiacos por Champions League
Thibaut Courtois, guardameta belga, sería baja en el Real Madrid contra Olympiacos por Champions League
AFP

El guardameta internacional belga Thibaut Courtois afirmó que hizo "mucho gimnasio" durante sus "vacaciones para estar bien", después de la victoria por 0-3 del Real Madrid frente al Schalke 04.

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"Muy bien, hice mucho gimnasio en mis vacaciones para estar bien, vine un par de días antes porque sentí que tenía que hacer algo de trabajo individual para poder estar bien, hoy me he probado y bien", apuntó, en declaraciones para Real Madrid TV, respecto a las molestias que le hicieron retirarse del último partido de Bélgica en el Mundial y de las que parece recuperado.

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El portero belga hizo hincapié en el buen estado del equipo antes de la temporada: "Hoy era la última prueba antes de empezar y era importante hacer un buen partido, creo que lo hicimos, hemos estado seguros atrás, muchas ocasiones, buen juego, físicamente les veo muy bien a todos".

Thibaut Courtois con la Selección de Bélgica
Thibaut Courtois con la Selección de Bélgica
AFP

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"Mucha ilusión, después del Mundial hemos llegado poco a poco, pero el equipo está con muchas ganas, todo el mundo quiere una gran temporada, veo mucha entrega y muchas ganas de empezar", añadió el portero, que fue titular y disputó la primera parte al completo.

Además, comentó lo que Mourinho espera del equipo. "Mucha concentración en cada momento del partido, en los saques de esquina, las faltas, cada segundo del partido, jugando bien y seriamente", terminó.

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Cabe destacar, que el guardameta belga es uno de los hombres de quien más se espera que brille durante esta temporada, teniendo en cuenta que es de los hombres importantes en la columna vertebral de la 'casa blanca'.

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La hinchada 'merengue', junto a José Mourinho, esperan nuevamente por sus destacadas atajadas y lúcidos partidos bajos los tres palos del Real Madrid.

Así como también esperan que las lesiones y problemas físicos no vuelvan a aquejar al belga, quien en los últimos meses ha tenido que luchar contra esto.

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