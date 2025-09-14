Real Madrid alista 'motores' para la Champions; así prepara su debut contra Olympique Marsella

Tras el triunfo en Anoeta, con el que el Real Madrid mantiene el pleno de victorias en cuatro jornadas de LaLiga EA Sports y el liderato, Xabi Alonso ya prepara su estreno como técnico madridista en la Champions League contra el Olympique de Marsella, con una sesión en la que sumó al grupo a Jude Bellingham, Eduardo Camavinga y Endrick.

Los tres jugadores están ya en la recta final de sus fases de recuperación, contando los días que les resta para reaparecer y disputar sus primeros minutos de la temporada. Tanto Bellingham, operado en verano del hombro que tenía dañado, como Camavinga, que supera un esguince de tobillo, y Endrick, una rotura muscular, se ejercitaron con intensidad junto a sus compañeros dando un paso firme en sus recuperaciones.

Xabi Alonso ha perdido tras los partidos de selecciones a Antonio Rüdiger, que será baja más de dos meses por una rotura muscular, y mimó a los jugadores que fueron titulares el sábado en San Sebastián ante la Real Sociedad con una sesión de recuperación. Brahim Díaz, que inició el partido y fue sustituido al descanso, se ejercitó con el grupo.

El resto de la plantilla madridista ya puso el foco en el primer partido de la Liga de Campeones 2025-26, que disputa el Real Madrid ante su afición el martes, desde las 2:00 de la tarde, hora de Colombia, en el estadio Santiago Bernabéu. Tras comenzar en el gimnasio con trabajo elasticidad y fuerza, la sesión se trasladó al césped, donde los jugadores realizaron ejercicios de posesión y presión, trabajo físico de resistencia y táctico con las consignas de Xabi Alonso.

La mañana del domingo la cerraron con ejercicios de finalización y series de centros y remates a portería en los que Bellingham, Camavinga y Endrick van dando pasos hacia sus regresos. Mientras, junto a Rüdiger se ausentó el lesionado Ferland Mendy.

Tras introducir retoques en su equipo titular Xabi Alonso para medirse a la Real Sociedad, dando descanso de inicio a jugadores que venían de viajes largos con sus selecciones como Federico Valverde y Franco Mastantuono, se espera que ambos sean titulares ante el Olympique de Marsella y la entrada en el once de Trent Alexander-Arnold en el lateral derecho.

Lo perfilará el técnico madridista en el entrenamiento del lunes desde las 11:00, hora local, en la Ciudad Real Madrid.