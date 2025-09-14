Síguenos en::
Tendencias:
GOL LUIS DÍAZ HOY
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Real Madrid alista 'motores' para la Champions; así prepara su debut contra Olympique Marsella

Real Madrid alista 'motores' para la Champions; así prepara su debut contra Olympique Marsella

Los dirigidos por Xabi Alonso se entrenaron este domingo pensando en lo que será el estreno en la Champions League el próximo martes en el Santiago Bernabéu.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 14, 2025 09:30 a. m.
Comparta en:
Real Madrid debuta el martes en la Champions League.
Real Madrid debuta el martes en la Champions League.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad