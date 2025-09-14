Síguenos en::
Tendencias:
GOL LUIS DÍAZ HOY
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Real Madrid se cansó y se siente perjudicado; el informe que preparará a la FIFA por arbitraje

Real Madrid se cansó y se siente perjudicado; el informe que preparará a la FIFA por arbitraje

El Real Madrid presentará un expediente con el que quiere demostrar que está siendo claramente perjudicado por el arbitraje en el fútbol español.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 14, 2025 09:17 a. m.
Comparta en:
Real Madrid en el compromiso frente a la Real Sociedad.
Real Madrid en el compromiso frente a la Real Sociedad.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad