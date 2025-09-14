Real Madrid se cansó y se siente perjudicado; el informe que preparará a la FIFA por arbitraje

La expulsión de Dean Huijsen en Anoeta, que provocó una protesta unánime de jugadores y Xabi Alonso a Gil Manzano, y el anuncio posterior del Real Madrid de presentar un dossier a la FIFA de los arbitrajes que recibe en LaLiga, lo acompañó el club blanco con la publicación en su televisión de un dato comparativo con el Barcelona.

La estadística que publicó 'Real Madrid Tv' compara un balance de +65 expulsiones a favor de su eterno rival, el Barcelona, en el periodo de tiempo, los partidos disputados en el Siglo XXI, en el que el club blanco sufre un balance negativo de -2.

Además, traslada el dato para mostrar la diferencia en los arbitrajes que recibe en España a los de competición europea de UEFA, con un saldo equiparado de +12 expulsiones en el balance a favor del Barcelona y +13 del Real Madrid, con más partidos disputados en una competición, la Champions League, en la que el conjunto madridista es el club con más conquistas y más finales disputadas.

Real Madrid no iría a gala del Balón de Oro 2025 Foto: Real Madrid.

De esta manera, el Real Madrid desveló una de las estadísticas que formarán parte del dossier a FIFA, con el que quiere demostrar que está siendo claramente perjudicado por el arbitraje en el fútbol español.



Xabi Alonso modifica su discurso sobre arbitrajes

Tras iniciar la temporada mostrándose distante en las preguntas sobre arbitraje que recibió -"Empezamos la temporada y vamos a ir viendo cómo van las cosas. Ojalá no tengamos que hablar demasiado de los árbitros, no quiero hablar demasiado de eso", decía entonces-, el técnico madridista, visiblemente molesto tras el arbitraje de Anoeta, modificó su discurso.

Fue amonestado por Gil Manzano por sus protestas tras la acción en la que fue expulsado Huijsen, por un agarrón a Mikel Oyarzabal con Éder Militao a su izquierda en la acción.

"Es una vergüenza", repitió en varias ocasiones el técnico tolosarra tras ver como sus peticiones de que entrase el VAR no se cumplían y se mantenía la decisión del colegiado de campo que vio a metros de distancia la acción.

Nada más acabar el partido, con triunfo del Real Madrid que mantiene el pleno de victorias en cuatro jornadas ligueras y el liderato, Xabi Alonso dialogó sobre el césped con Gil Manzano para expresar su malestar.

"Jesús, yo no quiero, pero me hacéis pensar mal. ¿Pero no has visto que Militao está al lado?", le indicó antes de escuchar la explicación del colegiado, como desveló Movistar+ en unas imágenes.

Posteriormente, en rueda de prensa, se mostró en desacuerdo con las palabras de Gil Manzano. "Era amarilla porque Militao estaba cerca, el balón no estaba controlado y todavía quedan 40 metros a portería", denunció.

"Cuando hay errores manifiestos me gusta que haya intervención del VAR", demandó. "El árbitro ha tenido otra interpretación, el VAR ha debido de tenerla también. Le he preguntado y no me ha convencido su explicación. Siempre ganar en Anoeta es muy muy difícil y hoy (sábado), si cabe, era un poco más difícil", sentenció dando su opinión sobre el arbitraje recibido por el Real Madrid en la misma línea del club.