Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez y Yerry Mina, entre la cuota colombiana que deslumbró el fin de semana en Europa

Luis Javier Suárez y Yerry Mina, entre la cuota colombiana que deslumbró el fin de semana en Europa

El delantero samario sumó un nuevo tanto con Sporting Lisboa en la Liga de Portugal, mientras que el defensor caucano se reportó en el tablero con Cagliari.

Por: AFP
Actualizado: septiembre 14, 2025 08:30 a. m.
Editado por: Gol Caracol
Luis Javier Suárez y Yerry Mina marcaron goles con Sporting Lisboa y Cagliari, respectivamente.
X de @SportingCP y @CagliariCalcio

