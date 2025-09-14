Luis Javier Suárez y Yerry Mina, entre la cuota colombiana que deslumbró el fin de semana en Europa

Tras el parón por la fecha FIFA, los jugadores colombianos que militan el 'viejo continente' volvieron a figurar con sus equipos. Tal cual el caso de Luis Javier Suárez en Portugal con Sporting Lisboa y de Yerry Mina, en la Serie A con el Cagliari: ambos se reportaron con goles.

A continuación, el listado de los futbolistas sudamericanos destacados del fin de semana.

Luis Javier Suárez (Colombia):

El ariete colombiano convirtió su tercera diana en el campeonato portugués para sellar el triunfo del Sporting sobre el Famalicao (1-2). El samario sentenció (65’) con un disparo desde el corazón del área luego de dejar sembrada a la marca.

Luis Javier Suárez, colombiano del Sporting de Lisboa. Sporting de Lisboa.

El delantero, de 27 años, suma tres dianas y dos asistencias en seis partidos disputados desde su llegada al club procedente de Almería en el mercado estival.

El cuadro lisboeta llegó a 12 unidades y logró colocarse en la segunda posición de la tabla a tan sólo tres puntos de distancia del líder, Oporto (15).

Moisés Caicedo (Ecuador):

El Chelsea saldó su visita al feud del Brentford con un empate (2-2) para mantener el invicto en la Premier League luego de cuatro jornadas.

El centrocampista ecuatoriano Moisés Caicedo fue la gran figura del encuentro al marcar un gran gol.

Después de que el cuadro local se fuera al descanso con la ventaja por 1-0, el británico Cole Palmer niveló (1-1) de un remate de cabeza a un centro del atacante brasileño Joao Pedro.

Cerca del final (85'), Caicedo dio esperanzas al cuadro londinense al poner el 2-1 parcial en el marcador de un potente disparo con efecto desde fuera del área luego de hacerse con un rebote.

Caicedo sumó así su segunda diana en lo que va de la temporada del campeonato inglés. El ecuatoriano fue titular y disputó el partido completo.

También jugaron de inicio los argentinos Enzo Fernández y Facundo Buonanotte, y el brasileño Joao Pedro. En tanto, el volante argentino Alejandro Garnacho debutó con la camiseta del Chelsea al ingresar de cambio en la segunda parte (79).

El Chelsea llegó a ocho unidades luego de dos victorias y dos empates y se ubica en la sexta posición de la tabla.

Yerry Mina fue elegido el mejor jugador del partido, en la Serie A. Foto: X de la Serie A.

Yerry Mina (Colombia):

El Cagliari se impuso al Parma (2-0) para conseguir su primer triunfo en la presente temporada de la Serie A.

El defensor fue la gran figura del encuentro al contribuir con un tanto. El zaguero 'cafetero' abrió el marcador (33') con un remate de cabeza a un rechace del arquero rival.

Mina González, quien venía de convertir ante Venezuela (6-3) en la eliminatoria mundialista, sumó su cuarta diana en 49 partidos disputados con el cuadro sardo.

"Marcar siempre es maravilloso. Gracias a Dios he tenido dos alegrías, una con la selección y hoy (sábado)", dijo el central a los medios del club tras el encuentro.

Por su parte, el entrenador Fabio Pisacane se dijo "satisfecho" con su equipo antes de expresar su preocupación por el horario del partido.

"Jugar a las 15:00 con este calor no nos ayudó. Pensamos en Mina, lo mucho que le costó al principio, viniendo de un viaje intercontinental. Incluso mover el balón con rapidez era muy difícil (para los jugadores)", señaló el preparador italiano.

Mina, fijo en el esquema de Pisacane, disputó los 90 minutos del encuentro.

Por el Parma vieron acción los argentinos Christian Ordóñez y Mateo Pellegrino. Con el triunfo, el Cagliari llegó a cuatro unidades, ubicándose en la sexta posición de la tabla.



Mauro Icardi (Argentina):

El atacante sumó su tercera diana en cuatro partidos disputados en la Superliga turca en el triunfo del Galatasaray ante el Eyupspor (2-0).

El ariete abrió el marcador (73') de un potente remate que se coló en la puerta local pegado a un poste. El argentino, que fue titular por primera vez en la temporada, luego de recuperarse de una larga lesión, completó 86 minutos antes de ser sustituido.

También salieron de inicio el uruguayo Lucas Torreira, el colombiano Dávinson Sánchez y el brasileño Gabriel Sara.

Por el cuadro local vieron acción los brasileños Marcos Felipe y Luccas Claro. El Galatasaray se mantiene invicto y con la puerta a cero luego de cinco jornadas y lidera el campeonato turco con 15 unidades.