Carlo Ancelotti fue claro con Neymar y le puso una condición si quiere estar en el Mundial 2026

El director técnico de la Selección de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, consideró que Neymar, jugador del Santos, es "el jugador más talentoso" del país, pero le pidió estar "al 100 % físicamente" si quiere jugar el Mundial de 2026.

¿Cuál fue la condición que le puso Carlo Ancelotti a Neymar?

"Es sin duda el jugador brasileño más talentoso. Tuvo un pequeño problema físico y se recuperó bastante rápido. Pero quiero que esté realmente bien para poder jugar. Podrá participar en el Mundial si está bien físicamente", declaró Ancelotti, en una entrevista publicada este domingo 14 de septiembre en el diario 'L'Équipe'.

Neymar y Carlo Ancelotti cruzan 'picantes' declaraciones, previo a Eliminatorias. Foto: AFP.

El exentrenador del Real Madrid consideró que Neymar debe de "estar listo en junio" del próximo año.

"Un jugador talentoso también debe estar bien físicamente -agregó-. Debe estar al 100%, no al 80%. Neymar está mejorando su condición", indicó el estratega de la 'canarinha'.

'Carletto' y las palabras para Vinícius Júnior

El técnico italiano también habló de otras de las estrellas del combinado sudamericano, como el caso de Vinícius Junior, al que entrenó en el Real Madrid.

"Tengo una relación fantástica con 'Vini', él hace lo que le pido. Nunca he tenido un problema con él", aclaró 'Carletto'.

Sin embargo, avisó que, en caso de que un jugador no esté contento con su suplencia, su papel como seleccionador es diferente al que tenía con un club.

"Si un jugador no está contento con su rol, no hay problema, llamo a otro. Ya no tengo esa obligación que tenía en un club de gestionar al deportista durante toda una temporada completa", advirtió el estratega italiano de 66 años.



¿Cómo quedó Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026?

La 'canarinha' quedó en el quinto lugar de las clasificatorias por la Conmebol con 28 puntos, en una tabla que lideró Argentina 38 enteros, seguida de Ecuador con 29 unidades y el tercer lugar fue para la Selección Colombia también con 28.