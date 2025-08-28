¿Real Madrid, asustado? Cara de Emilio Butragueño, viral por duros rivales de Champions

Emilio Butragueño, exfutbolista que fue múltiple campeón con el Real Madrid de España y actual director de relaciones institucionales del club, fue la cara del elenco blanco en el sorteo de la fase principal de la Champions League, en el que se conocieron sus oponentes.

La dureza de los oponentes fue tan evidente que el propio ‘Buitre’, como se le conoce popularmente, no pudo ocultar su preocupación por lo que viene para la escuadra ‘merengue’ en la novedosa competición.

De hecho, su rostro se volvió viral por el gesto que hizo cuando vio el cuadro completo de adversarios, entre los que se encuentran potencias inglesas, como Liverpool y Manchester City; 2 grandes de la liga francesa, como Marsella y Mónaco; así como Juventus de Italia, Benfica de Portugal, Olympiakos de Grecia y Kairat Almaty de Kazajistán.

Butragueño súper contento con la liguilla que nos ha tocado. pic.twitter.com/pKVZIx8eg3 — Aʟʙᴇʀᴛo (@AlberrtoRM2) August 28, 2025

Y aunque la inquietud del directivo, que puede ser la de todo el elenco ‘madridista’, pasa por el nivel de varios de sus rivales, hay un ingrediente adicional que le añade alto grado de complejidad al calendario y es el extenso viaje al corazón de Asia para visitar al conjunto kazajo.

La distancia entre Madrid, España, y Almaty, ciudad fronteriza entre Kazajistán y Kirguistán y próxima al Turquestán chino, es cercana a los 6.500 kilómetros, lo que se traduce en más de 6 horas de vuelo, trayectos a los que no están acostumbrados los elencos europeos, pero que son usuales en otras confederaciones en las que es necesario ir a lugares remotos en cada fecha.

Por ello, en el bando ‘merengue’ se ve con especial atención cada enfrentamiento, ya que ninguno puede considerarse como fácil en el siguiente ‘fixture’:

⦁ Partidos de local

- Real Madrid (ESP) vs. Manchester City (ING)

- Real Madrid (ESP) vs. Marsella (FRA)

- Real Madrid (ESP) vs. Juventus (ITA)

- Real Madrid (ESP) vs. Mónaco (MON)

⦁ Partidos de visitante

- Benfica (POR) vs. Real Madrid (ESP): 500 km

- Liverpool (ING) vs. Real Madrid (ESP): 1.450 km

- Olympiakos (GRE) vs. Real Madrid (ESP): 2.430 km

- Kairat Almaty (KAZ) vs. Real Madrid (ESP): 6.500 km



¿Qué dijo Emilio Butragueño por rivales de Real Madrid en Champions?

En palabras para los medios digitales de su institución, manifestó que es consciente del duro camino que tienen los ‘merengues’ por delante: “Sabemos de la máxima dificultades que nos espera, sin tregua, y esperamos que el equipo responda”.

Por ello, se mostró cauto: “Son equipos de gran nivel, que aspiran a ganar esta competición, son de lo mejor. Demos ofrecer una grandísimo nivel para batirlos”.

Por último, no escondió sus recaudos por la ida a Kazajistán: “Es algo nuevo para nosotros, es muy lejos y no solo por la ida, sino por la vuelta, por el calendario tan comprimido que tenemos, pero hay que aceptarlo, aunque no sabemos las circunstancias que tendremos allí, será difícil”.

Acá, todas sus declaraciones:

🎙️ Butragueño: "Sabemos que esta competición es muy difícil y tendremos que ofrecer un altísimo nivel". pic.twitter.com/IbBygCXWzk — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 28, 2025

En la temporada anterior, Real Madrid llegó hasta cuartos de final, instancia en la que fue eliminado por el Arsenal de Inglaterra.