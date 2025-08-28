Publicidad

¿Real Madrid, asustado? Cara de Emilio Butragueño, viral por duros rivales de Champions

¿Real Madrid, asustado? Cara de Emilio Butragueño, viral por duros rivales de Champions

Al cuadro ‘merengue’ de España le correspondió uno de los calendarios más complicados de la competición y así lo dejó ver la actitud de su representante.

Emilio Butragueño, preocupado por rivales del Real Madrid en Champions.jpg
El 'Buitre' no pudo esconder su expresión por el calendario del Real Madrid en Champions.
Pantallazo: UCL.
Por: Edwin Cañón
|
Actualizado: agosto 28, 2025 04:33 p. m.