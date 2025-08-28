Benfica y Richard Ríos, listos en la Champions League; Real Madrid es uno de los escollos

El Benfica, equipo en el que juega el colombiano Richard Ríos, ya conoce a los rivales que enfrentará en la fase de liga de la Champions League 2025/26, cuya primera jornada está programada entre el 16 y el 18 de septiembre. El conjunto portugués llega con la ilusión de ser protagonista en la máxima competición de clubes de Europa, tras superar una exigente ronda de playoffs.

El cuadro de Lisboa logró acceder a esta instancia luego de dejar en el camino al Niza de Francia y al Fenerbahce de Jhon Jáder Durán, mostrando solidez y jerarquía en momentos decisivos. Ahora, la exigencia será mucho mayor, ya que la fase de liga de la Champions presenta un nuevo formato con 36 equipos en competencia y un calendario más desafiante.

Para Richard Ríos, uno de los refuerzos importantes del Benfica en esta temporada, la oportunidad de jugar el torneo más prestigioso de clubes representa un reto personal y profesional. El mediocampista colombiano tendrá la posibilidad de medirse ante varios de los equipos más históricos del continente, consolidándose en el fútbol europeo.



Los rivales del Benfica en Champions League

Richard Ríos (20) en acción de juego con Benfica frente a Fenerbahçe. X de @SLBenfica

El sorteo no fue benevolente con el conjunto portugués, ya que le entregó un calendario complejo en la fase de liga. El debut será en el Estadio da Luz frente al Real Madrid, uno de los máximos favoritos al título, lo que supondrá una verdadera prueba de fuego para Ríos y sus compañeros.

En la segunda jornada, el Benfica viajará a Inglaterra para medirse en Stamford Bridge contra el Chelsea, otro de los gigantes de la Premier League. Posteriormente, volverá a Lisboa para recibir al Bayer Leverkusen, actual campeón de la Bundesliga, que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia.

La ruta europea continuará con un duelo de alta exigencia en Turín ante la Juventus, para luego recibir en casa al Napoli, campeón de la Serie A en 2023. La recta final del calendario incluye visitas a la Amsterdam Arena para enfrentar al Ajax, un duelo en casa contra el Qarabag de Azerbaiyán y el cierre en Inglaterra ante el Newcastle United, un equipo que viene en ascenso y con gran respaldo económico.

En total, serán ocho partidos de máxima exigencia, que pondrán a prueba la capacidad de Benfica y la influencia de Richard Ríos en un equipo que sueña con dar la sorpresa en la Champions League.