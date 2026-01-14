Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Real Madrid sigue de 'capa caída'; equipo de segunda división lo eliminó en la Copa del Rey

Real Madrid sigue de 'capa caída'; equipo de segunda división lo eliminó en la Copa del Rey

El cuadro 'merengue', que recibió un gol en los últimos instantes del juego; terminó cayendo por 3-2 frente a Albacete, este miércoles, en los octavos de final de la Copa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de ene, 2026
Comparta en:
Real Madrid vs Albacete Copa del Rey
Real Madrid vs Albacete Copa del Rey - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad