Goleador colombiano metió triplete y ya tiene a Cristiano Ronaldo en la mira; quedó a poco

Se trata de Julián Quiñones, nacido en Magüí Payán, Nariño, pero también con nacionalidad mexicana y hombre que actualmente es una de las figuras de la Liga de Arabia Saudita, donde lucha por ser el máximo artillero del certamen gracias a sus 3 goles con Al-Qadsiah en el triunfo 5-0 de local sobre Al-Fayha.

El encuentro hizo parte del cierre de la fecha 14 y tuvo a Quiñones haciendo las 3 primeras anotaciones de la contienda en un lapso de 14 minutos, pues mandó el balón al fondo de la red en los minutos 47, 53 y 61.

El ariete, que empezó siendo titular, fue sustituido en el minuto 74 para recibir el aplauso del público y ser reconocido como el más valioso de la cancha con una calificación en promedio de 9 puntos, según medios y plataformas especializadas en evaluación de rendimiento.

Los otros 2 goles de la confrontación fueron autoría de Eyad Houssa (87’) y del argentino nacionalizado italiano Mateo Retegui (90+3', de pena máxima).



Julián Quiñones marcó triplete y quedó cerca de alcanzar a ‘CR7’

El resultado dejó a Al-Qadsiah con 30 unidades en el quinto puesto de la tabla de posiciones, a un punto de Al Nassr, elenco de Cristiano Ronaldo, que es segundo con los mismos puntos de Al-Taawon y Al-Ahli. Entre tanto, el líder es Al-Hilal con 38.



A su vez, Quiñones ascendió al tercer lugar en la tabla de goleadores, en la que acumula 12 conquistas, a 3 del portugués ‘CR7’, primero en ese ítem.

Lo particular es que al Nassr, donde el popular ‘Bicho’ es capitán, acumula 4 jornadas sin ganar con una seguidilla de 3 derrotas, mientras que Al-Qadsiah llegó a su cuarta victoria en línea, impulso con el que en la próxima fecha podría sacudir tabla de la liga saudí.

La importancia de estar en las 3 primeras posiciones no solo pasa por luchar por el título, también es útil para ir a la próxima edición de la Champions de Asia.

Ahora, en la próxima jornada, al Nassr será local contra Al-Shabab, y Al-Qadsiah visitará con Quiñones en sus filas a Al-Hazem.