JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Goleador colombiano metió triplete y ya tiene a Cristiano Ronaldo en la mira; quedó a poco

Goleador colombiano metió triplete y ya tiene a Cristiano Ronaldo en la mira; quedó a poco

La destacada actuación del atacante sirvió para que su equipo se impusiera por amplio margen y continuara con posibilidades de título en la tabla de posiciones.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 14 de ene, 2026
Cristiano Ronaldo, goleador de Arabia, por encima de Julián Quiñones.jpg
Cristiano Ronaldo, cerca de ser alcanzado por Julián Quiñones en Arabia.
Foto: Al Nassr.

