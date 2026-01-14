Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / No fue el mejor estreno para Álvaro Arbeloa como DT en Real Madrid; eliminación en Copa del Rey

No fue el mejor estreno para Álvaro Arbeloa como DT en Real Madrid; eliminación en Copa del Rey

En cuatro días, Real Madrid le dijo adiós a la Supercopa de España y a la Copa del Rey. Por delante, sólo le quedan a Álvaro Arbeloa y compañía la Liga y Champions League.

Por: EFE
Actualizado: 14 de ene, 2026
Comparta en:
Álvaro Arbeloa, director técnico del Real Madrid.
Álvaro Arbeloa, director técnico del Real Madrid.
X de @RealMadrid

Publicidad

Publicidad

Publicidad