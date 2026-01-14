No fue el mejor estreno para Álvaro Arbeloa como DT en Real Madrid; eliminación en Copa del Rey

El primer día de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid, tras sólo un entrenamiento después de la marcha de Xabi Alonso el pasado lunes, arrancó de la peor forma posible.

Eliminado en octavos de final de Copa del Rey contra el Albacete (3-2). Mucho trabajo por hacer tras un partido en el que el técnico no demostró emociones en el área técnica, ante las buenas y las malas noticias, y que ya implantó su sistema preferido, el 4-3-3.

Continuó el Real Madrid con inconsistencia en el juego, sin encontrar ventajas ni fútbol que marcasen la diferencia. Tampoco ante un rival que está un punto por encima del descenso a Primera RFEF. Una diferencia de categoría que no se notó sobre el césped del estadio Carlos Belmonte.



Real Madrid vs Albacete Copa del Rey - Foto: Getty Images

Sin revolución en la reacción de los futbolistas con la llegada de un nuevo entrenador, tras la salida de Xabi Alonso del club el pasado lunes. Después de caer en la final de la Supercopa de España contra el Barcelona (3-2), en un partido que tuvo en las botas de Álvaro Carreras y en la cabeza de Raúl Asencio para forzar los penaltis, las conversaciones llegaron a un punto de encuentro, un “mutuo acuerdo” que acababa con Xabi fuera del banquillo del Real Madrid, tras sólo siete meses en el cargo.

Su lugar lo ocupó un amigo suyo. Una persona cercana, con la que comparten metodología e ideas futbolísticas y que vio, antes de tiempo, cómo le llegaba su gran momento: entrenar al Real Madrid tras sólo media temporada al frente del RM Castilla, primer filial madridista.

Presentación exprés, como parte de la rueda de prensa previa a la visita al Albacete, un entrenamiento, con Antonio Pintus de vuelta al mando del apartado físico como gran protagonista, y viaje para afrontar un partido con mucho en juego.

Tanto que el Real Madrid dejó escapar este miércoles el segundo título de la temporada. En cuatro días, adiós a la Supercopa de España y a la Copa del Rey. Por delante, sólo Liga y Champions League para no encadenar otro año, tras 2025, sin títulos.

Álvaro Arbeloa asumió en reemplazo de Xabi Alonso. AFP

Exigencia, aumentada por el momento actual del equipo, que no se notó sobre el terreno de juego.

Salió Arbeloa al Carlos Belmonte dejando su sello en el esquema, con su 4-3-3 preferido, en el que dio galones al que consideró recientemente “el mejor ‘6’ de España”.

El canterano Jorge Cestero fue titular como eje del centro del campo, con el uruguayo Federico Valverde y Arda Güler a sus lados. Apuesta por la cantera, por jugadores que conoce a la perfección, que continuó durante un partido en el que -sin tener en cuenta al argentino Franco Mastantuono, con ficha del filial pero futbolista del primer equipo a efectos prácticos- participaron cuatro canteranos.

No le salió cara el estreno a Arbeloa, sin brotes verdes y con mucho que apuntar en su libreta aunque sin mucho tiempo por delante para trabajar en ellas en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Cuatro partidos en los próximos 13 días marcan una hoja de ruta del Real Madrid con, aún menos margen de error, en Liga y con las dos últimas jornadas de la fase liga de la ‘Champions’.

Consciente de todo ello un Álvaro Arbeloa que vivió con rostro serio el encuentro en su zona técnica. De pie, al borde de la línea que marca los límites del campo, manos en los bolsillos y ni un gesto de rabia en los goles encajados o de alegría en los dos del empate.

Y el gol de Jefté Betancor, en el minuto 95, fue el mazazo final para un Arbeloa que se estrenó con su equipo eliminado de Copa del Rey.