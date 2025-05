Sin nada en juego para un Real Madrid que perdió el pulso liguero y una Real Sociedad sin opción de acabar en puesto europeo, el cierre de LaLiga en el Santiago Bernabéu será el fin de una era, legendaria de Carlo Ancelotti y Luka Modric, técnico y jugador más laureados de la historia del club blanco, y de Imanol Alguacial en el conjunto txuriurdin.

El Bernabéu rendirá una despedida a la altura de dos de sus grandes leyendas que compartirán protagonismo, Ancelotti y Modric. El adiós en otro plano a jugadores con otro rol, como Lucas Vázquez, o a secundarios como Jesús Vallejo. Algunos de los cambios de un Real Madrid obligado a renovarse tras una temporada repleta de irregularidad, sin títulos grandes que llevarse a la boca.

Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO: hora y dónde ver el partido de Liga de España

Fecha: sábado 24 de mayo de 2025

Hora: 9.15 a.m. (hora colombiana)

Estadio: Santiago Bernabéu (Madrid, España)

Transmisión: ESPN y Disney Plus

Desde hace tiempo pensando ya en el primer Mundial de Clubes, el que se convertirá en el primer desafío de Xabi Alonso al mando del Real Madrid, con Ancelotti ya dirigiendo a la selección brasileña en una nueva vida. Se marcha con la admiración y el respeto de todo el madridismo. Tras mejorar en su segunda etapa los éxitos de la primera y ganar en alguna ocasión cada uno de los títulos que disputó.

Cerrará en quince, con la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental este curso, los títulos con los que superó a Miguel Muñoz como el entrenador de mayor gloria madridista. Modric logró 28, que podrán ser 29 en el Mundial de Clubes que disputará como epílogo a trece años inolvidables de un jugador que se ha convertido en una de las grandes leyendas del Real Madrid.

Por última vez deleitará al Bernabéu con su clase en el centro del campo, con el golpeo de exterior. El adiós a un 10 eterno con el brazalete de capitán y a sus 39 años, alimentando pese a la edad un debate sobre una continuidad ganada a pulso en la campaña de mayor número de partidos disputados. La idea del club presidido por Florentino Pérez va por otro lado, por el de la regeneración de un equipo que no cumplió los objetivos de la temporada.

En lo deportivo no cambiará el panorama que ha lastrado a Ancelotti en su última temporada. Un equipo plagado de bajas por lesión y que tampoco podrá contar con Jude Bellingham por sanción. Sin Dani Carvajal, David Alaba, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy ni Eder Militao en defensa. Con el defensa brasileño regresando al grupo en un paso al frente en la recuperación de su grave lesión de rodilla de cara al Mundial de Clubes.

Con las ausencias de Eduardo Camavinga en la medular, de Rodrygo y Endrick en el ataque. Paliando tanta baja 'Carletto' con la vuelta de Vinícius tras un problema muscular. También de Raúl Asencio y Brahim para tener alternativas que le han faltado desde que cayó en el clásico que sentenció la pelea por el título.

Real Madrid volvió a perder el clásico con el Barcelona. AFP

Y el único interés en el partido centrado en la búsqueda de goles de Kylian Mbappé, que pelea por la 'Bota de Oro' con Mohamed Salah, y ya tiene en el bolsillo ser máximo artillero de LaLiga EA Sports en su primera participación. 41 tantos en lo que va de temporada, 29 ligueros.

La Real Sociedad buscará un cierre digno a la temporada en una siempre difícil plaza como el Santiago Bernabéu, con el objetivo de dar la mejor de las despedidas posibles a Imanol Alguacil.

El técnico de Orio se despedirá de su querida Real tras más de seis años al frente de un equipo al que volvió a hacer campeón 34 años después. Una trayectoria inmaculada que aúna cinco clasificaciones consecutivas a competición europea, una de ellas a Liga de Campeones.

Este partido podría ser también el último de Martín Zubimendi, el mejor producto de la cantera de Zubieta de los últimos años, cuya salida se da prácticamente por hecha.

En la búsqueda de un buen resultado que cierre un curso irregular de la Real Sociedad, Alguacil contará con tres bajas anunciadas: Orri Óskarsson, Sheraldo Becker y Nayef Aguerd. No se prevé ningún alta, por lo que todo apunta a que el de Orio repita la convocatoria de la semana pasada frente al Girona, con la gran sensación de la cantera, Arkaitz Mariezkurrena, con ganas de más.

No son malos, ni mucho menos, los números de Imanol Alguacil en el feudo blanco, con un total de ocho visitas entre Liga y Copa del Rey repartidas en tres victorias, dos empates y tres derrotas.

- Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Jacobo, Fran García; Tchouaméni, Fede Valverde, Modric, Güler; Vinícius, Mbappé.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Aihen; Zubimendi, Marín, Brais Méndez; Kubo, Oyarzabal , Barrenetxea o Sergio Gómez.

Árbitro: Melero López (colegio andaluz)

Estadio: Santiago Bernabéu.