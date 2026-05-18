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Gol Caracol  / Histórico del Real Madrid defendió a Kylian Mbappé; "él salió a dar la cara, yo no lo hubiera hecho"

Histórico del Real Madrid defendió a Kylian Mbappé; "él salió a dar la cara, yo no lo hubiera hecho"

Un exjugador y exentrenador del Real Madrid y de la Selección de España respaldó al francés Kylian Mbappé pese a sus polémicas declaraciones ante la prensa luego del juego contra Real Oviedo.

Por: EFE
Actualizado: 18 de may, 2026
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Kylian Mbappé Álvaro Arbeloa

José Antonio Camacho, exjugador y exentrenador del Real Madrid y exseleccionador de España, defendió este lunes a Kylian Mbappé y destacó que el jugador francés salió al Bernabéu y "dio la cara" el pasado jueves en el partido de liga contra el Oviedo tras las críticas que recibió los días previos.

Mbappé reapareció el pasado jueves en la victoria del Real Madrid por 2-0 ante el Oviedo en el Santiago Bernabéu después de superar una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda que le apartó de los terrenos de juego varias semanas.

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Durante su periodo de recuperación el delantero madridista decidió pasar unos días de descanso en Italia, algo que generó polémica entre los aficionados.

Camacho, durante un coloquio organizado por la clínica CEMTRO de Madrid y la Asociación Española de Periodistas Deportivos (AEPD), señaló que si Mbappé decidió viajar para recuperarse de su lesión fue porque el club le "habría concedido el permiso", ya que, en caso contrario, "a los dos minutos lo sabría todo el mundo".

El delantero francés disputó los últimos viente minutos del partido contra el Oviedo y recibió silbidos de parte de los aficionados que se congregaron en el Bernabéu.

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"Yo si hubiera estado en su lugar, el día del Oviedo no salgo a jugar al Bernabéu y evito la pitada, pero Mbappé decidió dar la cara, cuando podía haber dicho que seguía con molestias, pero no lo hizo y eso es muy importante para mí", destacó Camacho.

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