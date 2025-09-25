Síguenos en::
Gol Caracol  / Reconocida selección sería expulsada de Eliminatorias, pese a estar cerca de ir al Mundial

Reconocida selección sería expulsada de Eliminatorias, pese a estar cerca de ir al Mundial

Se trata de uno de los combinados nacionales que por seguridad debe jugar en una confederación diferente a la de su continente y que tiene el cupo a la mano.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 25 de sept, 2025
Israel quedaría afuera de Eliminatorias al Mundial por ataques a Franja de Gaza.jpg
Selección de Israel, con opciones de clasificar, podría ser expulsada de las Eliminatorias al Mundial.
Foto: IFA.

