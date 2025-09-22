Hora y TV para ver el Mundial Sub-20 de Chile 2025 y los partidos de la Selección Colombia

Publicidad
El Mundial Sub-20 de Chile 2025 se llevará a cabo entre el sábado 27 de septiembre y el domingo 19 de octubre en 4 estadios y con 24 equipos divididos en 6 cuadrangulares.
En el caso de la Selección Colombia, hace parte del grupo F junto a Arabia Saudita, Noruega y Nigeria, y todas sus presentaciones se podrán observar en vivo en suelo ‘cafetero’ sin ninguna restricción mediante las señales del Canal Caracol, Gol Caracol y Ditu.
El primer compromiso del elenco ‘cafetero’ será el lunes 29 de septiembre a las 6:00 de la tarde, hora colombiana, contra el conjunto saudí. Su segunda aparición se programó para el jueves 2 de octubre a las 3:00 p. m. frente al elenco nórdico. Y su contienda final será el domingo 5 del mismo mes ante el oponente africano, nuevamente a las 6:00 p. m.
Las 3 las contiendas de la escuadra tricolor serán en el estadio Fiscal, de Talca, donde el objetivo es quedar entre los 2 primeros del cuadrangular o ser uno de los 4 mejores terceros para avanzar a octavos de final.
Estas confrontaciones irán en vivo por televisión para el territorio colombiano, así como las de las rondas siguientes a las que logre llegar el equipo ‘cafetero’.
Además, se podrán apreciar: el choque inaugural, entre Chile (país anfitrión) y Nueva Zelanda, así como 2 enfrentamientos de octavos, 2 de cuartos, uno de la instancia semifinal y la final.
A continuación, la lista de partidos confirmados que irán por el Canal Caracol, Gol Caracol y la aplicación Ditu:
⦁ Jornada inaugural
Partido: Chile vs. Nueva Zelanda
Fecha: sábado 27 de septiembre
Hora: 6:00 p. m.
⦁ Primera fecha
⦁ Segunda fecha
Partido: Colombia vs. Arabia Saudita
Fecha: lunes 29 de septiembre
Hora: 6:00 p.m.
⦁ Tercera fecha
Partido: Nigeria vs. Colombia
Fecha domingo 5 de octubre
Hora: 6:00 p. m.
⦁ Otros partidos
· 2 de octavos de final
· 2 de cuartos de final
· Uno de semifinales
· Final