FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Reinaldo Rueda pagó caro no haber clasificado al Mundial 2026: Honduras tomó una decisión

Reinaldo Rueda pagó caro no haber clasificado al Mundial 2026: Honduras tomó una decisión

A pesar de que la ilusión de ir a la cita orbital, en Estados Unidos, México y Canadá, estaba intacta, no se logró y, por eso, hay noticias sobre Reinaldo Rueda.

Por: EFE
Actualizado: 20 de nov, 2025
Reinaldo Rueda, director técnico colombiano, no continuará al frente de la Selección Honduras
