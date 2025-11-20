Nacional vs. Junior ya se calentó, hay polémica sin jugarse; "no saquen ventajas"

Junior de Barranquilla se hizo respetar en la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay II 2025 del fútbol colombiano y así derrotó por un 1-0 a Independiente Medellín, en el estadio Metropolitano, con gol de Didier Moreno. De esa manera, los 'tiburones' hicieron respetar su casa y ahora piensan en lo que viene en las próximas jornadas.

Aunque este domingo 23 de noviembre deberá visitar a América en el Pascual Guerrero de Cali (8:00 p.m.); en las filas de los barranquilleros están pendientes de lo que pueda pasar con el duelo contra Atlético Nacional, como quiera que el estadio Atanasio Girardot no se podrá usar para el miércoles 26 de noviembre debido a un festival musical, en el que el artista central será J Balvin.

En ese sentido y ante los rumores que indicar que el compromiso entre rojiblancos y 'verdolagas' se podría trasladar a Manizales; el primero en brincar y armar una controversia fue Alfredo Arias, entrenador del Junior.

"Hay un principio en las definiciones de partidos que es el de no tener ventajas extradeportivas. Nacional tiene su sede en el sector de Guarne, a 2 mil metros de altura y nosotros queremos jugar el partido en su sede. ¿Qué no se puede? Listo, lo entendemos, pero lo que no entendemos es que se busque ahora una sede para sacar ventaja (el estadio Palogrande). Vamos a donde tengamos que ir, pero que sea sin ventajas extradeportivas", dijo el profesional uruguayo en la rueda de prensa.

Publicidad

De esa manera, sin moverse el balón, ya se calentó el ambiente en la previa de un compromiso entre grandes como lo son Nacional y Junior, que son favoritos para llegar a la gran final del segundo semestre de la presente temporada.

Acción de juego entre Junior vs. Medellín, por Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

¿Qué más dijo Arias tras el triunfo de Junior sobre Medellín?

"Hay dos valores que para mí son fundamentales en la vida, uno es el agradecimiento. ¿Qué resalto a mis jugadores? Todo, y agradezco poder estar junto ellos en este equipo y en esta instancia. Y el segundo es la humildad. Tenemos un equipo humilde. De buenos jugadores, de buena capacidad, pero humilde para subestimar a nadie, para no ser vanidosos, para saber que hemos cometidos errores, y que vamos a seguir cometiendo, pero ojalá que menos", destacó el profesor Arias del grupo de jugadores de Junior.