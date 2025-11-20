Cristhian Mosquera, ante una oportunidad inmejorable; "tiene que aprovechar y reivindicarse"

El defensa español, Cristhian Mosquera, tiene en sus manos la oportunidad de reivindicarse con el Arsenal tras la lesión del Gabriel Magalhaes, central titular, que estará varias semanas de baja por un problema muscular que sufrió en el partido amistoso entre Brasil y Senegal del pasado fin de semana.

El capitán de la selección española sub-21, que llegó al club londinense en el mercado veraniego procedente del Valencia, está teniendo una participación discreta con el conjunto 'Gunner', líder de la Premier League y colíder en Liga de Campeones, y solo ha sido titular en dos de las once jornadas de liga -294 minutos en total- y en uno de los cuatro partidos de competición europea.

Sin embargo, en la Copa de la Liga, ha jugado los noventa minutos en los dos encuentros disputados hasta la fecha, y pese a la poca participación en este inicio de campaña, ha demostrado ser un central de garantías para Mikel Arteta. Ha sorprendido en el conjunto 'Gunner' la rápida adaptación de Cristhian Mosquera a un nuevo equipo y a una nueva liga.

Actualmente, es el tercer central de la plantilla por detrás de Gabriel, que se perderá, como mínimo, los partidos contra el Tottenham Hotspur, el Bayern de Múnich, el Chelsea y el Brentford, y de William Saliba, que está siendo una de las sensaciones de la temporada.

Junto al portero español David Raya, solo han recibido cinco goles en la Premier, con siete porterías a cero, y todavía no han encajado ningún tanto en contra en los cuatro partidos de Liga de Campeones, siendo el único equipo imbatido de la competición.

Cristhian Mosquera, zaguero central del Arsenal AFP

Precisamente, en el último encuentro del equipo ante el Sunderland, se rompió la racha de 811 minutos sin recibir un gol, desde el pasado 28 de septiembre ante el Newcastle, y la primera vez desde la jornada 36 de la temporada anterior que encaja dos goles en un mismo encuentro.

Cristhian Mosquera tratará de mantener la buena dinámica del club londinense, que es líder destacado de la Premier, con cuatro puntos de ventaja sobre el Manchester City, y mantener el pleno de victorias en la 'Champions', cuyo próximo rival es el Bayern de Múnich, que también ha ganado sus cuatro duelos.

El jugador, formado en las categorías inferiores del Valencia desde los doce años, es un fijo de la selección española sub-21 con la que disputó los noventa minutos en la victoria ante Rumanía, el pasado martes, de clasificación al Europeo donde la 'Rojita' tiene su billete encarrilado.

A pesar de su gran rendimiento, todavía no ha debutado con la selección absoluta, y en año de Mundial, desde Colombia, país de origen de sus padres, le aseguran, según medios del país, acudir a la cita. Auunque su prioridad es seguir representando a España, a la espera de que el seleccionador Luis de la Fuente le haga internacional.